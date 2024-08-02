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Белгород

Пуговицы, монеты, перстень второй половины XVIII века нашли при раскопках в Белгороде

2 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI
Белгород

Новые артефакты нашли на месте строящегося Белого квартала в Белгороде

В центре Белгорода продолжается строительство Белого квартала. Там же местные археологи проводят раскопки. В этот раз им удалось найти под землёй предметы обихода второй половины XVIII века.

В областном центре на месте строящегося Белого квартала вновь нашли артефакты.

Точная местность раскопок — Гражданский проспект. Это часть территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Белгорода XVII — нач. XX вв.». Он расположен в границах Свято Троицкого бульвара, пр. Славы, ул. 50-летия Белгородской области, пр. Богдана Хмельницкого.

В числе новых находок — монеты, фрагмент курительной трубки, пуговицы и перстень. Также археологи предполагают, что фрагмент с ранним гербом является старинной чернильницей. Были обнаружены и многочисленные части керамической посуды.

Раскопки продолжаются.

Напомним, что ранее в этой местности под неглубоким слоем земли обнаружили целую серию артефактов: старинные монеты («чешуйки», медная денга), револьвер времён начала ХХ века, горшки, металлическую кровать и консервы со времён немецкой оккупации. Кроме этого, были найдены и 40 захоронений взрослых и детей.

НаходкиНаходки
НаходкиНаходки
Находки
Фото: управление гос охраны ОКН Белгородской области
«Чешуйка» и денга: что нашли при раскопках на месте Белого квартала в Белгороде
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#Татьяна Вознюк#Город#Археология#Раскопки#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал#Перстень#Монеты
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