Пуговицы, монеты, перстень второй половины XVIII века нашли при раскопках в Белгороде

Напомним, что ранее в этой местности под неглубоким слоем земли обнаружили целую серию артефактов: старинные монеты («чешуйки», медная денга), револьвер времён начала ХХ века, горшки, металлическую кровать и консервы со времён немецкой оккупации. Кроме этого, были найдены и 40 захоронений взрослых и детей.