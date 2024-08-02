Пуговицы, монеты, перстень второй половины XVIII века нашли при раскопках в Белгороде

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В областном центре на месте строящегося Белого квартала вновь нашли артефакты.
Точная местность раскопок — Гражданский проспект. Это часть территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Белгорода XVII — нач. XX вв.». Он расположен в границах Свято Троицкого бульвара, пр. Славы, ул. 50-летия Белгородской области, пр. Богдана Хмельницкого.
В числе новых находок — монеты, фрагмент курительной трубки, пуговицы и перстень. Также археологи предполагают, что фрагмент с ранним гербом является старинной чернильницей. Были обнаружены и многочисленные части керамической посуды.
Раскопки продолжаются.
Напомним, что ранее в этой местности под неглубоким слоем земли обнаружили целую серию артефактов: старинные монеты («чешуйки», медная денга), револьвер времён начала ХХ века, горшки, металлическую кровать и консервы со времён немецкой оккупации. Кроме этого, были найдены и 40 захоронений взрослых и детей.