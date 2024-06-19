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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Рендер модели проекта «Белый квартал»

Белые фасады и стены из камня: как будет выглядеть Белый квартал в Белгороде

19 июня 2024, 08:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Рендер модели проекта «Белый квартал»

В Белгороде представили концепцию Белого квартала

Основную отделку зданий планируют выполнить из натурального камня, детали — из архитектурного бетона. Отдельно прорабатывается вопрос об архитектурной подсветке — предложения рассмотрят через три недели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде представили новую визуализацию проекта «Белый квартал». Планируется, что фасады выполнят в светлых тонах, что будет символизировать меловые горы региона. Внешние стены отделают натуральным камнем. Детали, например пилястры и карнизы, создадут из архитектурного бетона.

Особое внимание будет уделено разработке системы архитектурной подсветки, которая подчеркнёт контуры зданий «Белого квартала». Решение по художественному освещению рассмотрят через три недели.

Напомним, что руководство проекта «Белый квартал» ездило за вдохновением в Китай, чтобы изучить современные строительные материалы и набраться опыта, а улучшить сервис общепита на территории помогали наставники из Сербии.

Рендер модели проекта «Белый квартал»Рендер модели проекта «Белый квартал»
Рендер модели проекта «Белый квартал»Рендер модели проекта «Белый квартал»
Рендер модели проекта «Белый квартал»Рендер модели проекта «Белый квартал»
Рендер модели проекта «Белый квартал»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Руководство проекта «Белый квартал» уехало в Китай за вдохновением
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#Валерия Колесникова#Город#Архитектура#Новости Белгорода#Фасады#Белгород#Вячеслав Гладков#Белый квартал#Световое оформление
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