Белые фасады и стены из камня: как будет выглядеть Белый квартал в Белгороде

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Белгороде представили новую визуализацию проекта «Белый квартал». Планируется, что фасады выполнят в светлых тонах, что будет символизировать меловые горы региона. Внешние стены отделают натуральным камнем. Детали, например пилястры и карнизы, создадут из архитектурного бетона.
Особое внимание будет уделено разработке системы архитектурной подсветки, которая подчеркнёт контуры зданий «Белого квартала». Решение по художественному освещению рассмотрят через три недели.
Напомним, что руководство проекта «Белый квартал» ездило за вдохновением в Китай, чтобы изучить современные строительные материалы и набраться опыта, а улучшить сервис общепита на территории помогали наставники из Сербии.