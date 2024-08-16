Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?

Например, на комбикормовом заводе раньше уходило много времени на обслуживание и ремонт роликов пресс-гранулятора. Нужно было их снять, доставить подрядчику и ждать, когда перепрессуют. Оборудование простаивало, производительность снижалась. К тому же за один такой ролик платили 10 тысяч рублей, а всего их шесть. Заместитель главного инженера по кормопроизводству Игорь Иванов и инженер-механик комбикормового завода Вячеслав Кудрин создали оснастку для самостоятельной перепрессовки. После внедрения инновации получается экономить по 60 тысяч рублей в месяц, бонусом — сбережение времени.