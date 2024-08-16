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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?

Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?

16 августа 2024, 13:41
Фото: «Сибарго»
В сегодняшних условиях, когда наблюдается дефицит кадров и активно идёт импортозамещение, как никогда на производстве нужны сотрудники, идеи которых помогут предприятию быть производительней и эффективней. Крупные компании таких сотрудников ценят, поддерживают и поощряют.

В России в последние годы набирает обороты движение рационализаторов. Оно поддерживается в рамках национального проекта «Производительность труда» и позволяет сотрудникам повысить свои компетенции, показать проекты эффективных решений для производства. Число компаний, ориентированных на инновации, растет. В основном это крупные компании с современным оборудованием и отлаженным производством, но и у них потребность в новых идеях очень высока.

Цель рационализаторства — создать такие решения для конкретного предприятия, которые помогут улучшить производство, сократить затраты, снизить ремонт и простои. Сотрудники, которые предлагают эффективные решения и внедряют их на своем предприятии — высоко ценятся. Движение насчитывает уже более 10 тысяч участников по всей России. В Белгородской области рационализаторы тоже есть.

Как белгородские рационализаторы улучшают работу предприятий?

С 2011 года рационализаторскую деятельность активно развивают в «Сибагро». На каждом предприятии холдинга организованы рабочие группы и экспертные советы, которые рассматривают предложения сотрудников по улучшению производства. Здесь любой сотрудник вне зависимости от своей должности может подать идею.

Например, на комбикормовом заводе раньше уходило много времени на обслуживание и ремонт роликов пресс-гранулятора. Нужно было их снять, доставить подрядчику и ждать, когда перепрессуют. Оборудование простаивало, производительность снижалась. К тому же за один такой ролик платили 10 тысяч рублей, а всего их шесть. Заместитель главного инженера по кормопроизводству Игорь Иванов и инженер-механик комбикормового завода Вячеслав Кудрин создали оснастку для самостоятельной перепрессовки. После внедрения инновации получается экономить по 60 тысяч рублей в месяц, бонусом — сбережение времени.

Автор разработки Вячеслав Кудрин рассказывает: «Конечно, было волнительно, особенно в момент запуска. Потому что и узел производственный ответственный, и материал должен быть высокопрочным, и большие нагрузки на него идут. Но когда все у нас заработало, мы выдохнули и расслабились. Были очень довольны, что все у нас получилось. Сейчас пользуемся и думаем, как мы раньше без этого обходились. Я хочу сказать, что мы это делали не ради премий или грамоты, мы это делали, в первую очередь, для себя, чтобы нам лучше работалось. Сейчас я прохожу мимо оснастки и меня берет гордость за своих сотрудников, которые проявили смекалку, проявили свои знания и свои умения».

За последний год на предприятии внедрили четыре рационализаторских решения, которые помогают экономить около 6,4 млн рублей в год. В компании действует система премирования, где за рационализаторскую идею можно получить премию.

В компании «Сибагро» созданы все условия для создания и внедрения полезных идей, которые способны повысить эффективность работы — удобный порядок подачи идей, их внедрение и вознаграждение за результат. Такая система дает возможность каждому в компании реализоваться как специалисту, применить свои знания и опыт, улучшить работу компании и чувствовать себя членом команды.

Вячеслав КудринВячеслав Кудрин
Вячеслав Кудрин
Фото: «Сибарго»
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#Алёна Мальцева#Инновации#Кадры#Импортозамещение#Специалисты#Производительность
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