Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В России в последние годы набирает обороты движение рационализаторов. Оно поддерживается в рамках национального проекта «Производительность труда» и позволяет сотрудникам повысить свои компетенции, показать проекты эффективных решений для производства. Число компаний, ориентированных на инновации, растет. В основном это крупные компании с современным оборудованием и отлаженным производством, но и у них потребность в новых идеях очень высока.
Цель рационализаторства — создать такие решения для конкретного предприятия, которые помогут улучшить производство, сократить затраты, снизить ремонт и простои. Сотрудники, которые предлагают эффективные решения и внедряют их на своем предприятии — высоко ценятся. Движение насчитывает уже более 10 тысяч участников по всей России. В Белгородской области рационализаторы тоже есть.
С 2011 года рационализаторскую деятельность активно развивают в «Сибагро». На каждом предприятии холдинга организованы рабочие группы и экспертные советы, которые рассматривают предложения сотрудников по улучшению производства. Здесь любой сотрудник вне зависимости от своей должности может подать идею.
Например, на комбикормовом заводе раньше уходило много времени на обслуживание и ремонт роликов пресс-гранулятора. Нужно было их снять, доставить подрядчику и ждать, когда перепрессуют. Оборудование простаивало, производительность снижалась. К тому же за один такой ролик платили 10 тысяч рублей, а всего их шесть. Заместитель главного инженера по кормопроизводству Игорь Иванов и инженер-механик комбикормового завода Вячеслав Кудрин создали оснастку для самостоятельной перепрессовки. После внедрения инновации получается экономить по 60 тысяч рублей в месяц, бонусом — сбережение времени.
Автор разработки Вячеслав Кудрин рассказывает: «Конечно, было волнительно, особенно в момент запуска. Потому что и узел производственный ответственный, и материал должен быть высокопрочным, и большие нагрузки на него идут. Но когда все у нас заработало, мы выдохнули и расслабились. Были очень довольны, что все у нас получилось. Сейчас пользуемся и думаем, как мы раньше без этого обходились. Я хочу сказать, что мы это делали не ради премий или грамоты, мы это делали, в первую очередь, для себя, чтобы нам лучше работалось. Сейчас я прохожу мимо оснастки и меня берет гордость за своих сотрудников, которые проявили смекалку, проявили свои знания и свои умения».
За последний год на предприятии внедрили четыре рационализаторских решения, которые помогают экономить около 6,4 млн рублей в год. В компании действует система премирования, где за рационализаторскую идею можно получить премию.
В компании «Сибагро» созданы все условия для создания и внедрения полезных идей, которые способны повысить эффективность работы — удобный порядок подачи идей, их внедрение и вознаграждение за результат. Такая система дает возможность каждому в компании реализоваться как специалисту, применить свои знания и опыт, улучшить работу компании и чувствовать себя членом команды.