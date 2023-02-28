На свинокомплексе «Сибагро» в Белгороде родились первые поросята

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
За первые сутки дали потомство 15 свиноматок. Некоторые из них принесли по 23-25 поросят при среднем показателе в 15 детёнышей.
«На всех четырех фермах опоросы начались практически одновременно, — рассказывает главный зоотехник Татьяна Сульжук. — Всего на свет появилось 220 малышей. Мы фиксируем хорошие результаты по многоплодию, все поросята чувствуют себя хорошо. Теперь наша задача — добиться высоких привесов и максимальной сохранности нового поголовья».
Опорос — важный рубеж глобального проекта санации, начатого на белгородских и курских площадках «Сибагро» в сентябре 2021 года.
«Меньше чем за год мы провели масштабные работы по модернизации предприятия. В корпусах были полностью реконструированы системы содержания, кормления, поения, навозоудаления и микроклимата. Обновлены дезинфекционные сооружения, — комментирует директор Белгородского свинокомплекса Леонид Мартынов. — Особое внимание уделили чистоте, экологии и улучшению условий содержания животных, что имеет большое значение для получения крепкого потомства. Все этапы проекта санации реализуются точно в сроки, и это заслуга всего коллектива».
С июня 2022 года в течение 6 месяцев на свинокомплекс завозилось новое племенное поголовье. Отцовская порода представлена хряками пород Дюрок и Ландрас, а материнская — свинками пород крупная белая и гибридная F1. Всего основу стада составили 36,5 тысяч животных. Их высокопродуктивная генетика позволит значительно улучшить качественные характеристики мяса и добиться хороших результатов по среднесуточным привесам.
Чтобы полностью обеспечить растущее поголовье собственными сбалансированными кормами с уникальными рецептурами, на одной из двух площадок комбикормового завода Белгородского свинокомплекса «Сибагро» активно идёт замена оборудования на более современное.
Выход свинокомплекса на проектную мощность — более 500 тысяч голов единовременного содержания — планируется в сентябре, а через два года предприятие должно начать производить 150 000 тонн свинины в живом весе.
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