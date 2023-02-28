На свинокомплексе «Сибагро» в Белгороде родились первые поросята

«Меньше чем за год мы провели масштабные работы по модернизации предприятия. В корпусах были полностью реконструированы системы содержания, кормления, поения, навозоудаления и микроклимата. Обновлены дезинфекционные сооружения, — комментирует директор Белгородского свинокомплекса Леонид Мартынов. — Особое внимание уделили чистоте, экологии и улучшению условий содержания животных, что имеет большое значение для получения крепкого потомства. Все этапы проекта санации реализуются точно в сроки, и это заслуга всего коллектива».