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На Белгородском свинокомплексе «Сибагро» завершилась модернизация мясокомбината

2 августа 2023, 14:35
Фото: Виталий Головань
Проект реконструкции стал последним этапом масштабной санации предприятия. Обновленное производство позволит нарастить объем выпускаемой продукции до 130 тыс. тонн свинины в год.

«Уже в ближайшее время жители центральной России смогут приобрести охлажденное мясо, субпродукты и полуфабрикаты под брендом „Сибагро“. Также в дальнейших планах — возобновление экспорта в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны ЕАЭС», — говорит директор Белгородского свинокомплекса Леонид Мартынов.

Для запуска мясокомбината потребовалось внесение корректировок практически на каждом участке производства. Чтобы сократить время заморозки и оптимизировать использование складских помещений были приобретены плиточные скоромозильные аппараты. Для упаковки крупного куска установлена дополнительная линия. При выходе на производственные мощности планируется обваливать 140 тонн в смену.

Проект санации Белгородского свинокомплекса начался два года назад. За это время реконструированы производственные площадки, полностью обновлено поголовье животных, модернизированы комбикормовый завод и мясокомбинат. Благодаря расширению на последнем создано 200 рабочих мест.

Белгородский свинокомплекс «Сибагро». Объединяет в себе четыре производственных направления: растениеводство, производство комбикормов, животноводство и мясопереработку. Объемы производства: 500 000 голов свиней единовременного содержания, 130 000 тонн свинины в год. В 2021 году свинокомплекс вошел в состав «Сибагро».

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#Кристина Семенчук#Сибагро#Мясо#Мясокомбинат#Общество#Белгородская область
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