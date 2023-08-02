На Белгородском свинокомплексе «Сибагро» завершилась модернизация мясокомбината

Для запуска мясокомбината потребовалось внесение корректировок практически на каждом участке производства. Чтобы сократить время заморозки и оптимизировать использование складских помещений были приобретены плиточные скоромозильные аппараты. Для упаковки крупного куска установлена дополнительная линия. При выходе на производственные мощности планируется обваливать 140 тонн в смену.