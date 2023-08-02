На Белгородском свинокомплексе «Сибагро» завершилась модернизация мясокомбината

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
«Уже в ближайшее время жители центральной России смогут приобрести охлажденное мясо, субпродукты и полуфабрикаты под брендом „Сибагро“. Также в дальнейших планах — возобновление экспорта в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны ЕАЭС», — говорит директор Белгородского свинокомплекса Леонид Мартынов.
Для запуска мясокомбината потребовалось внесение корректировок практически на каждом участке производства. Чтобы сократить время заморозки и оптимизировать использование складских помещений были приобретены плиточные скоромозильные аппараты. Для упаковки крупного куска установлена дополнительная линия. При выходе на производственные мощности планируется обваливать 140 тонн в смену.
Проект санации Белгородского свинокомплекса начался два года назад. За это время реконструированы производственные площадки, полностью обновлено поголовье животных, модернизированы комбикормовый завод и мясокомбинат. Благодаря расширению на последнем создано 200 рабочих мест.
Белгородский свинокомплекс «Сибагро». Объединяет в себе четыре производственных направления: растениеводство, производство комбикормов, животноводство и мясопереработку. Объемы производства: 500 000 голов свиней единовременного содержания, 130 000 тонн свинины в год. В 2021 году свинокомплекс вошел в состав «Сибагро».