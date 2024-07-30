Детские площадки, аллеи, помощь жителям — как «Сибагро» развивает сёла и деревни

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
В сёлах Белгородской области инфраструктуру развивает свинокомплекс «Сибарго». Более 80% сотрудников сами проживают в близлежащих населённых пунктах. Для их комфортной жизни предприятие реализует социальные программы. За последние три года на эти цели направлено более 11 млн рублей.
В селе Хорошилово полностью заменили старую детскую площадку на современный и безопасный игровой комплекс. Здесь собираются дети всех возрастов, чтобы поиграть, прокатиться на новых горках и карусели, посоревноваться в ловкости или просто пообщаться. На площадке также поставили спортивно-игровой комплекс с турниками для занятий спортом на свежем воздухе. Для самых маленьких есть новая песочница. После замены площадка сразу стала одним из самых популярных мест среди детей и подростков.
Начальник управления Архангельской сельской территории Владимир Черников:
«Мы обратились за помощью к руководству Белгородского свинокомплекса заменить непригодную детскую площадку. На нашу просьбу сразу откликнулись, и вот результат — новый современный игровой комплекс для детей разных возрастов».
Большую помощь Белгородский свинокомплекс оказывает и местному храму великомученика Димитрия Солунского, которому осенью исполнится 200 лет. На данный момент в храме производят замену окон. Запланирован капитальный ремонт кровли. На следующем этапе отремонтируют стены. На территории храма волонтеры высадили более 200 молодых деревьев и кустарников.
Жанна Пустовалова, жительница села Хорошилово:
«Сейчас изменения в нашем храме, как говорится налицо. Мы видим, как благоустраивают территорию, проводят ремонт. Мы очень рады, что наша церковь преобразится и, дай бог, простоит еще много столетий».
«Сибагро» не оставляет без внимания и другие населенные пункты. Например, в селе Красное компания установила новые беседки в местном парке. А в деревне Будановка Курской области при поддержке «Сибагро» отреставрированы памятники.
Компания активно участвует в местных праздниках — поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны в «День Победы», школьников — в «День Знаний», помогает в организации дней села, ярмарок и других мероприятий.
Директор Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Леонид Мартынов рассказывает, что в компании стараются создать комфортные условия для тех, кто хочет жить в сельской местности и работать на предприятии.
«Люди — это самая большая ценность, и чтобы они оставались в селе, мы стараемся благоустроить населенные пункты — делаем все, чтобы жизнь в сельской местности была спокойной, комфортной и счастливой».
В это непростое время «Сибагро» взяла на себя новую задачу — компания на постоянной основе оказывает помощь военнослужащим и мобилизованным сотрудникам, регулярно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО.
В компании уверены, что для достижения позитивных изменений необходимо уделять внимание сотрудникам, их семьям, экологии и обществу в целом. Именно с этого начинается улучшение малых населенных пунктов и больших городов.