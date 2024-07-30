Детские площадки, аллеи, помощь жителям — как «Сибагро» развивает сёла и деревни

В селе Хорошилово полностью заменили старую детскую площадку на современный и безопасный игровой комплекс. Здесь собираются дети всех возрастов, чтобы поиграть, прокатиться на новых горках и карусели, посоревноваться в ловкости или просто пообщаться. На площадке также поставили спортивно-игровой комплекс с турниками для занятий спортом на свежем воздухе. Для самых маленьких есть новая песочница. После замены площадка сразу стала одним из самых популярных мест среди детей и подростков.