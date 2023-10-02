Белгородский свинокомплекс «Сибагро» возобновил поставки мясной продукции в Беларусь

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Компания активно развивает направление экспорта и, помимо открытия новых стран, большое внимание уделяет поддержанию деловых отношений с проверенными партнерами.
— После завершения санации наш мясокомбинат вышел на полную проектную мощность. Расширение рынков и диверсификация географии поставок сегодня являются одними из приоритетных задач. Экспорт свинины на зарубежные рынки — это не только экономическая выгода, но и подтверждение высокого качества продукции «Сибагро», — говорит директор Белгородского свинокомплекса Леонид Мартынов.
Компания постоянно совершенствует технологические процессы на предприятиях и работает в строгом соответствии с ГОСТом и стандартом международной сертификации системы безопасности пищевых продуктов FSSC 22000 по версии 5.1.
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