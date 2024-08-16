Часть денег из гонорара Лепса направят пострадавшим от обстрелов белгородцам

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Певец Григорий Лепс сообщил, что пожертвует свой гонорар за следующий концерт, который состоится в Ростове-на-Дону, в Красный Крест и другие официальные фонды. Деньги направят пострадавшим при обстрелах ВСУ жителям Курской и Белгородской областей.
Точный размер суммы певец не назвал.
Российские артисты не впервые жертвуют деньги на помощь белгородцам. Так, помогли Егор Крид, Анна Семенович и Алёна Водонаева. А в последнее время помогать стали не только жителям Белгородской области, но и курянам: деньги пожертвовали группы «Заточка», Anacondaz и «кис-кис», певцы SHAMAN и Дима Билан, блогер Ида Галич.
При этом журналистка Ксения Собчак вместе со своей командой продолжает собирать средства для белгородцев и курян, помогая их расселять в безопасные регионы.