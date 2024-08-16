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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Григорий Лепс

Часть денег из гонорара Лепса направят пострадавшим от обстрелов белгородцам

16 августа 2024, 07:04
Фото: страница Григория Лепса
Григорий Лепс

Григорий Лепс финансово поддержит белгородцев и курян

Певец вместе со своей командой принял решение помочь жителям Белгородской и Курской областей деньгами. Заработанный гонорар за свой следующий концерт он переведёт в соответствующие фонды.

Певец Григорий Лепс сообщил, что пожертвует свой гонорар за следующий концерт, который состоится в Ростове-на-Дону, в Красный Крест и другие официальные фонды. Деньги направят пострадавшим при обстрелах ВСУ жителям Курской и Белгородской областей.

Точный размер суммы певец не назвал.

Российские артисты не впервые жертвуют деньги на помощь белгородцам. Так, помогли Егор Крид, Анна Семенович и Алёна Водонаева. А в последнее время помогать стали не только жителям Белгородской области, но и курянам: деньги пожертвовали группы «Заточка», Anacondaz и «кис-кис», певцы SHAMAN и Дима Билан, блогер Ида Галич.

При этом журналистка Ксения Собчак вместе со своей командой продолжает собирать средства для белгородцев и курян, помогая их расселять в безопасные регионы.

Дима Билан, Ида Галич и другие звёзды сделали пожертвования для белгородцев и курян
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