Часть денег из гонорара Лепса направят пострадавшим от обстрелов белгородцам

Российские артисты не впервые жертвуют деньги на помощь белгородцам. Так, помогли Егор Крид, Анна Семенович и Алёна Водонаева. А в последнее время помогать стали не только жителям Белгородской области, но и курянам: деньги пожертвовали группы «Заточка», Anacondaz и «кис-кис», певцы SHAMAN и Дима Билан, блогер Ида Галич.