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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Дима Билан не только пожертвовал деньги курянам, но и отправил груз гумпомощи в курские ПВР.

Дима Билан, Ида Галич и другие звёзды сделали пожертвования для белгородцев и курян

13 августа 2024, 13:05
Фото: Наталья Ступникова / KM.RU
Дима Билан не только пожертвовал деньги курянам, но и отправил груз гумпомощи в курские ПВР.

Знаменитости подключились к пожертвованиям для белгородцев и курян

Российские звёзды, блогеры и известные деятели вновь поддержали жителей приграничных регионов. На этот раз не только белгородцев, но и курян. Группы «Заточка», Anacondaz и «кис-кис», исполнители SHAMAN и Дима Билан, блогер Ида Галич и другие сделали пожертвования пострадавшим.

Звёзды продолжают переводить пожертвования жителям Белгородской и Курской областей. Группы «Заточка» и Anacondaz направили по 200 тысяч рублей, а «кис-кис» — 100 тысяч в фонд для поддержки курян.

В стороне не остались SHAMAN и Дима Билан. Первый перечислил миллион рублей жителям курского приграничья, которые были вынуждены покинуть свои дома, а второй не только перевёл денежные средства, но и передал гуманитарную помощь в ПВР.

Блогер Ида Галич также пожертвовала миллион рублей и гумпомощь в пункты временного размещения, а также оказала информационную поддержку населения.

Журналистка Ксения Собчак продолжает работу над проектом по расселению пострадавших и нуждающихся жителей приграничных территорий. В рамках последней волны по программе удалось переселить 35 семей из Белгородской области и две семьи из Курской области.

С момента запуска инициативы 438 семей смогли переехать из опасных зон, более половины из них — за счёт собранных средств. Жители отправляются в Краснодарский край, Воронежскую, Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Мурманскую области.

В приоритете находятся семьи, относящиеся к уязвимым категориям, которым объективно сложнее начинать жизнь с нуля.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Благотворительность#Звёзды#Пожертвования#Приграничье#Ксения собчак#Anacondaz#Ида Галич
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