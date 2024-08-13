Дима Билан, Ида Галич и другие звёзды сделали пожертвования для белгородцев и курян

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Звёзды продолжают переводить пожертвования жителям Белгородской и Курской областей. Группы «Заточка» и Anacondaz направили по 200 тысяч рублей, а «кис-кис» — 100 тысяч в фонд для поддержки курян.
В стороне не остались SHAMAN и Дима Билан. Первый перечислил миллион рублей жителям курского приграничья, которые были вынуждены покинуть свои дома, а второй не только перевёл денежные средства, но и передал гуманитарную помощь в ПВР.
Блогер Ида Галич также пожертвовала миллион рублей и гумпомощь в пункты временного размещения, а также оказала информационную поддержку населения.
Журналистка Ксения Собчак продолжает работу над проектом по расселению пострадавших и нуждающихся жителей приграничных территорий. В рамках последней волны по программе удалось переселить 35 семей из Белгородской области и две семьи из Курской области.
С момента запуска инициативы 438 семей смогли переехать из опасных зон, более половины из них — за счёт собранных средств. Жители отправляются в Краснодарский край, Воронежскую, Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Мурманскую области.
В приоритете находятся семьи, относящиеся к уязвимым категориям, которым объективно сложнее начинать жизнь с нуля.