Волонтёры Старого Оскола получили более 100 рулонов материала от фонда «Поколение»

Это уже не первая помощь фонда Андрея Скоча волонтёрам Белгородской области, которые оказывают помощь российским военнослужащим. Так, в феврале этого года добровольцы Старого Оскола получили автомобиль УАЗ повышенной проходимости для доставки гуманитарных грузов. А в марте фонд напрямую отправил в зону СВО 7 тонн питьевой воды.