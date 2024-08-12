Волонтёры Старого Оскола получили более 100 рулонов материала от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«Мы занимаемся помощью российским военнослужащим с начала СВО. Мы плетём маскировочные сети, наши мужчины заливают окопные свечи, наши женщины пекут пирожки, готовят еду. Всё это мы везём солдатам, нашим бойцам, нашим сыновьям, мужьям, братьям. Каждый помогает, чем может — привозит продукты, медикаменты и так далее. Благодаря фонду „Поколение“ мы получили около 100 рулонов подкладочной ткани. И теперь сэкономленные на этом наши средства мы сможем освоить на других направлениях», — рассказала руководитель волонтёрской группы Анастасия Бородина.
Это уже не первая помощь фонда Андрея Скоча волонтёрам Белгородской области, которые оказывают помощь российским военнослужащим. Так, в феврале этого года добровольцы Старого Оскола получили автомобиль УАЗ повышенной проходимости для доставки гуманитарных грузов. А в марте фонд напрямую отправил в зону СВО 7 тонн питьевой воды.
«Сегодня передача этого специализированного материала станет импульсом для активизации работы старооскольских волонтёров. В конечном результате это спасет человеческие жизни. К сожалению, индустрия не производит такого готового продукта, его нельзя купить в магазине, а только изготовить вручную, чем занимаются наши волонтёры. Это настоящие патриоты нашей большой родины, которые являются примером и для нашей молодежи», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.