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Волонтёры Старого Оскола получили более 100 рулонов материала от фонда «Поколение»

Волонтёры Старого Оскола получили более 100 рулонов материала от фонда «Поколение»

12 августа 2024, 11:11
Фото: Своих не бросим Z-Старый Оскол
Волонтёры из группы «Своих не бросим Z-Старый Оскол» плетут маскировочные сети и делают марлевые повязки для военнослужащих в зоне СВО. Основные участники — женщины пенсионного возраста, самой старшей — Раисе Воробьёвой — 86 лет.
«Мы занимаемся помощью российским военнослужащим с начала СВО. Мы плетём маскировочные сети, наши мужчины заливают окопные свечи, наши женщины пекут пирожки, готовят еду. Всё это мы везём солдатам, нашим бойцам, нашим сыновьям, мужьям, братьям. Каждый помогает, чем может — привозит продукты, медикаменты и так далее. Благодаря фонду „Поколение“ мы получили около 100 рулонов подкладочной ткани. И теперь сэкономленные на этом наши средства мы сможем освоить на других направлениях», — рассказала руководитель волонтёрской группы Анастасия Бородина.

Это уже не первая помощь фонда Андрея Скоча волонтёрам Белгородской области, которые оказывают помощь российским военнослужащим. Так, в феврале этого года добровольцы Старого Оскола получили автомобиль УАЗ повышенной проходимости для доставки гуманитарных грузов. А в марте фонд напрямую отправил в зону СВО 7 тонн питьевой воды.

«Сегодня передача этого специализированного материала станет импульсом для активизации работы старооскольских волонтёров. В конечном результате это спасет человеческие жизни. К сожалению, индустрия не производит такого готового продукта, его нельзя купить в магазине, а только изготовить вручную, чем занимаются наши волонтёры. Это настоящие патриоты нашей большой родины, которые являются примером и для нашей молодежи», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Фото: Своих не бросим Z-Старый Оскол
Новая детская площадка от фонда «Поколение» открылась в белгородском райцентре
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Гуманитарная помощь#Помощь#Волонтёры#Маскировочные сети
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