Белгородки родили двух «малышей-крепышей»: вес детей оказался в два раза выше нормы

Всего же за начало августа в Белгородской области родились 266 детей — 134 девочки и 132 мальчика. Чаще всего родителями становились белгородцы в возрасте 30-35 лет. Вместе с тем 15 женщин стали мамами после 40 лет и один мужчина папой — после 60 лет.