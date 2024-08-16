Белгородки родили двух «малышей-крепышей»: вес детей оказался в два раза выше нормы

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В 2024 году в Белгородской области родились два ребёнка-«богатыря». Так, в Шебекинском округе на свет появился мальчик весом 5,4 килограмма, которого назвали Дмитрий. А в Старооскольском округе родилась девочка Александра, чей вес составил 6,33 килограмма.
Всего же за начало августа в Белгородской области родились 266 детей — 134 девочки и 132 мальчика. Чаще всего родителями становились белгородцы в возрасте 30-35 лет. Вместе с тем 15 женщин стали мамами после 40 лет и один мужчина папой — после 60 лет.