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Белгородка родила шестикилограммовую девочку

Белгородки родили двух «малышей-крепышей»: вес детей оказался в два раза выше нормы

16 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI

Белгородка родила шестикилограммовую девочку

Два «малыша-крепыша» появились на свет за восемь месяцев 2024 года: их вес превысил среднестатистический почти в два раза. Подробности сообщила руководитель ЗАГСа Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

В 2024 году в Белгородской области родились два ребёнка-«богатыря». Так, в Шебекинском округе на свет появился мальчик весом 5,4 килограмма, которого назвали Дмитрий. А в Старооскольском округе родилась девочка Александра, чей вес составил 6,33 килограмма.

Всего же за начало августа в Белгородской области родились 266 детей — 134 девочки и 132 мальчика. Чаще всего родителями становились белгородцы в возрасте 30-35 лет. Вместе с тем 15 женщин стали мамами после 40 лет и один мужчина папой — после 60 лет.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Рождение детей#Татьяна слюсаренко#Новорождённые
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