Белгородцам не придётся покупать рабочие школьные тетради для своих детей

Финансирование на покупку учебников и тетрадей для детей в Белгородской области растёт. В 2024–2025 учебном году потратили 210 млн рублей, такая же сумма была в 2023–2024 году, а в 2022–2023 году — 72 млн рублей. Траты так увеличились из-за введения в России единых учебников для всех.