Белгородцам не придётся покупать рабочие школьные тетради для своих детей

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Финансирование на покупку учебников и тетрадей для детей в Белгородской области растёт. В 2024–2025 учебном году потратили 210 млн рублей, такая же сумма была в 2023–2024 году, а в 2022–2023 году — 72 млн рублей. Траты так увеличились из-за введения в России единых учебников для всех.
Несколько лет назад тетради ещё не закупались из бюджета, их приобретали родители за свой счёт. На будущий учебный год тетрадей приобрели на 70 млн рублей, в прошлом году — на 36 млн рублей, а в 2022–2023 учебном году на 42 млн рублей.
«Особое внимание хочу обратить на цифру по рабочим тетрадям. Рабочие тетради — всегда спорный вопрос. Родители спрашивали: каким образом им самостоятельно закупать рабочие тетради. На сегодняшний день приобретение рабочих тетрадей полностью осуществляется за счёт бюджета», — рассказала вице-мэр Белгорода по образованию Инна Тяпугина.