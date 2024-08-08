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Published Сегодня, 15:15

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Белгородцам не придётся покупать рабочие школьные тетради для своих детей

Белгородцам не придётся покупать рабочие школьные тетради для своих детей

8 августа 2024, 15:15
Фото: 1MI
В 2024–2025 году на учебники выделили из бюджета 210 млн рублей, а на тетради — 70 млн. Такие цифры назвали на оперативном совещании по выходу детей на очное обучение в Белгороде.
Сюжет
Бюджет

Финансирование на покупку учебников и тетрадей для детей в Белгородской области растёт. В 2024–2025 учебном году потратили 210 млн рублей, такая же сумма была в 2023–2024 году, а в 2022–2023 году — 72 млн рублей. Траты так увеличились из-за введения в России единых учебников для всех.

Несколько лет назад тетради ещё не закупались из бюджета, их приобретали родители за свой счёт. На будущий учебный год тетрадей приобрели на 70 млн рублей, в прошлом году — на 36 млн рублей, а в 2022–2023 учебном году на 42 млн рублей.

«Особое внимание хочу обратить на цифру по рабочим тетрадям. Рабочие тетради — всегда спорный вопрос. Родители спрашивали: каким образом им самостоятельно закупать рабочие тетради. На сегодняшний день приобретение рабочих тетрадей полностью осуществляется за счёт бюджета», — рассказала вице-мэр Белгорода по образованию Инна Тяпугина.
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