Более 400 детей из семей участников СВО получат школьные наборы для первоклашек

Никита Румянцев добавил, что регулярно встречается с белгородцами, которые были мобилизованы или отправились добровольцами в зону СВО. Практически у всех есть дети: у кого-то — совсем малыши учатся ходить, а у кого-то — уже готовятся к поступлению в вуз.