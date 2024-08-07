Более 400 детей из семей участников СВО получат школьные наборы для первоклашек

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В своих социальных сетях депутат рассказал, что благодаря администрации губернатора Белгородской области удалось собрать информацию о более 400 будущих первоклассниках из семей участников и ветеранов специальной военной операции. Рюкзаки со всеми принадлежностями передадут адресатам в рамках ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу», которую проводит «Единая Россия».
Никита Румянцев добавил, что регулярно встречается с белгородцами, которые были мобилизованы или отправились добровольцами в зону СВО. Практически у всех есть дети: у кого-то — совсем малыши учатся ходить, а у кого-то — уже готовятся к поступлению в вуз.
«Но среди наших земляков есть много семей, в которых дети вот-вот пойдут в первый класс. Не понаслышке знаю, что поход в первый класс — ответственное и волнующее событие как для детей, так и для их родителей. Поэтому мы решили собрать всё необходимое и передать в семьи наших военнослужащих», — пояснил депутат.