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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Дети

Более 400 детей из семей участников СВО получат школьные наборы для первоклашек

7 августа 2024, 12:07
Фото: Никита Румянцев
Дети
Рюкзаки с пеналами, красками, ручками, тетрадями и другими школьными принадлежностями готовит депутат Госдумы Никита Румянцев. Всего туда войдёт более 30 предметов.

В своих социальных сетях депутат рассказал, что благодаря администрации губернатора Белгородской области удалось собрать информацию о более 400 будущих первоклассниках из семей участников и ветеранов специальной военной операции. Рюкзаки со всеми принадлежностями передадут адресатам в рамках ежегодной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу», которую проводит «Единая Россия».

Никита Румянцев добавил, что регулярно встречается с белгородцами, которые были мобилизованы или отправились добровольцами в зону СВО. Практически у всех есть дети: у кого-то — совсем малыши учатся ходить, а у кого-то — уже готовятся к поступлению в вуз.

«Но среди наших земляков есть много семей, в которых дети вот-вот пойдут в первый класс. Не понаслышке знаю, что поход в первый класс — ответственное и волнующее событие как для детей, так и для их родителей. Поэтому мы решили собрать всё необходимое и передать в семьи наших военнослужащих», — пояснил депутат.
Дети
Видео: Никита Румянцев
ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает готовить к учебному году детей
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