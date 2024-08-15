Три фразы, которые не скажет психологически здоровый человек

Каждый из нас в определенный период жизни может столкнуться с тяжелым расставанием, проблемами на работе или восстановлением после операции. Для того чтобы справиться с этим, человек должен быть психологически устойчивым. Стойкостью к жизненным невзгодам обладают не все люди в равной мере — кто-то спокойно переносит все трудности, которые уготовила ему жизнь, а кто-то ломается сразу.