Три фразы, которые не скажет психологически здоровый человек

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Каждый из нас в определенный период жизни может столкнуться с тяжелым расставанием, проблемами на работе или восстановлением после операции. Для того чтобы справиться с этим, человек должен быть психологически устойчивым. Стойкостью к жизненным невзгодам обладают не все люди в равной мере — кто-то спокойно переносит все трудности, которые уготовила ему жизнь, а кто-то ломается сразу.
В своем лексиконе психологически стойкие люди не держат таких выражений, как:
Как рассказали в CNBC, многие люди при столкновении с неприятными стрессовыми случаями выбирают способ ухода от проблем.
А психологически здоровые люди в таких случаях пытаются найти опору в близких людях, а именно в друзьях и противоположном поле, приводит слова тренера Джейсона Шена издание. Такой подход Шен называет «заботой и дружбой».
«Даже если вы инстинктивно чувствуете, что во время стресса впадаете в адреналиновую и кортизоловую реакцию борьбы или бегства, вы всё равно можете предпринять сознательные шаги, чтобы воспользоваться преимуществами заботы и дружбы», — отмечает он.
В 2022 году учеными Германии было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что люди в отношениях и имеющие социальную поддержку являются более выносливыми, нежели одинокие. Шен советует людям, столкнувшимся с неприятностями, встретиться с друзьями или даже присоединиться к группе поддержки. Так он сможет выговориться и посмотреть на свою ситуацию со стороны.
Если же близких людей по тем или иным причинам нет рядом, можно назначать заранее встречи иили созваниваться по видеосвязи.
Психолог Кортни С. Уоррен рекомендует использовать фразы «Я смогу пройти через это», «Я не позволю себе быть жертвой».