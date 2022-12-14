Как 2022 год повлиял на психологическое состояние белгородцев

Вовлечённость в процесс жизнедеятельности и понимание происходящего позволяет человеку трезво смотреть на реальность и собственные ресурсы. Контроль же проявляется через принятие ответственности за свою жизнь, добавляет психолог. А принятие риска даёт человеку понимание — как бы человек ни старался всё контролировать, риск того, что всё пойдёт не так, есть всегда.