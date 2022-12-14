Как 2022 год повлиял на психологическое состояние белгородцев

О психологическом состоянии белгородцев журналист «Бел.Ру» поговорила с психологом Наталией Волобуевой. По словам специалиста, в настоящее время сохраняется две противоречивые тенденции в изменении состояния людей. У людей активизировались потребности в близости и принадлежности в ещё большей степени, чем в предыдущие годы.
Белгородцы чаще стали возвращаться к изучению традиций, ценностей русского народа. Появилось желание изучать историю.
Наталия Волобуева
Наравне с этим, некоторые из белгородцев начали изолироваться от общества, стали склонны к одиночеству.
Основные причины изменения состояния белгородцев — постковидные тенденции, из-за которых произошёл пересмотр ценностей и смыслов, понимание конечности жизни.
Переболевшие люди совсем по-другому смотрят на жизнь, нежели прежде.
Наталия Волобуева
Кроме того, в обществе растёт напряжение и тревога из-за начала спецоперации и приграничного расположения области. Это повлияло на то, что люди начали находиться постоянно в стрессовом напряжении.
Мир вокруг изменчив, непредсказуем, небезопасен. В результате многие люди начинают переживать кризис идентичности. Кризис идентичности — это состояние, когда человек ставит под сомнение своё самоощущение или своё место в мире, он теряет внутренние ориентиры.
Наталия Волобуева
По словам Наталии Волобуевой, за консультативной и психотерапевтической помощью в 2022 году чаще всего обращались люди с тревожными расстройствами, посттравматическими стрессовыми состояниями, потерей ориентации, смыслов жизни, переживаниями страха и потерь (общения, дружбы, близких отношений).
Также за помощью к специалисту обращались белгородцы с вопросами выбора (это вопросы места жительства, работы и т. д.). Кроме того, местные жители консультировались у психолога по теме конфликтов с родными и близкими на фоне спецоперации.
Не вижу смысла избегать состояний. Если состояние появилось, значит зачем-то оно нужно. Как минимум, оно даёт информацию о том, что вокруг происходит и как это влияет на человека. Скорее, имеет смысл рассмотреть вопрос о том, как не усугубить состояние.
Наталия Волобуева
Как отметила психолог, свои переживания необходимо осознавать и давать им возможность проявляться через разговор, слёзы, злость и т. д.: «Это позволит не копить это состояние внутри и, тем самым, снизит риск развития „осложнений“, в виде депрессивных или психотических состояний».
Также психолог советует пересмотреть ценности, смыслы, жизненные ориентиры и стратегии поведения, чтобы «попрощаться с „неработающими“ в сложившихся условиях и приобрести, те, которые помогут справиться с ситуацией».
Необходимо осознать существующие, типичные копинг-стратегии своего поведения и расширить их арсенал. Это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом или сложными жизненными обстоятельствами. Чем шире их арсенал, тем проще человеку адаптироваться к существующим условиям. Среди копинг-стратегий выделяют: конфронтацию, контроль ситуации или эмоций, поиск социальной поддержки, избегание, отреагирование эмоций, сотрудничество, альтруизм и т. д.
Наталия Волобуева
Помимо этого, специалист советует развивать собственную жизнестойкость через вовлечённость, контроль и принятие риска.
Вовлечённость — это мониторинг ситуации в области. Вовлечённость — компонент, через который человек проявляет свою активную позицию.
Наталия Волобуева
Вовлечённость в процесс жизнедеятельности и понимание происходящего позволяет человеку трезво смотреть на реальность и собственные ресурсы. Контроль же проявляется через принятие ответственности за свою жизнь, добавляет психолог. А принятие риска даёт человеку понимание — как бы человек ни старался всё контролировать, риск того, что всё пойдёт не так, есть всегда.
Также, отмечает Наталия Волобуева, важно понимать, что хронический стресс может сказываться на физическом и психическом состоянии человека. За помощью необходимо обращаться к специалистам, которые окажут квалифицированную помощь.