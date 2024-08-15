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Росреестр определил признаки неосвоенных дачных участков

Новый закон для дачников: что надо знать, чтобы не получить штраф и не потерять землю

15 августа 2024, 11:03
Фото: 1MI

Росреестр определил признаки неосвоенных дачных участков

Принят закон о наказании собственников за неиспользование по назначению земельных участков. В некоторых случаях дачники и огородники могут даже лишиться земель. Что нужно знать о новых нормах, рассказывают «Новые известия».

Подписан закон, который требует от владельцев садовых и огородных участков использовать их по предназначению. Новые нормы начнут действовать уже с марта 2025 года.

Теперь участки нельзя не использовать более трёх лет. Кроме того, запрещено заниматься на них непредусмотренной деятельностью — например, открыть СТО на участке, определённом как огородный. Росреестр уже подготовил документ, который определяет признаки заброшенного и неиспользуемого участка.

Какие последствия ждут тех, кто не занимался своим дачным или огородным участком более трёх лет? Основатель юридического и налогового консалтинга ГК «РосКо» Алёна Талаш ответила, что в этом случае можно получить штраф в соответствии со статьёй 8.8 КоАП РФ.

Если стоимость участка по кадастру определена, то размер штрафа следующий:

  • для физических лиц: 1-1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей;
  • для должностных лиц: 1,5-2% от кадастровой стоимости, но не менее 50 тыс. рублей;
  • для юридических лиц: 3-5% от кадастровой стоимости, но не менее 400 тыс. рублей;

Если кадастровая стоимость не установлена:

  • для физических лиц: 20-50 тыс. рублей;
  • для должностных лиц: 50-100 тыс. рублей;
  • для юридических лиц: 400-700 тыс. рублей.

Что считается «неиспользованием», по мнению законодателя? В первую очередь важно учитывать цель использования земли. Эту информацию можно узнать из выписки из ЕГРН, заказав её через «Госуслуги».

Земля, предназначенная для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), может считаться заброшенной, если:

  • за два года не начато строительство фундамента или других конструктивных элементов здания;
  • за пять лет не зарегистрировано строение, права на которое не оформлены в Росреестре.

Земля для садовых участков может считаться заброшенной, если:

  • здание разрушено и не ремонтируется в течение пяти лет;
  • больше половины участка засорено, видны сорняки высотой более 1 м, есть деревья и растения, не являющиеся частью ландшафта;
  • владелец не занимался выращиванием сельскохозяйственных культур минимум три года.

Земля, предназначенная под огородные участки, может считаться заброшенной, если:

  • больше половины участка засорено, видны сорняки высотой более 1 м, есть деревья и растения, не являющиеся частью ландшафта;
  • владелец не занимался выращиванием сельскохозяйственных культур минимум три года.

Юрий Александров, учредитель юридической фирмы «А.Лигал», добавляет, что власти имеют право изъять земельный участок, что прописано в Гражданском кодексе РФ в статьях 284-286.

Согласно этим статьям, землю могут изъять, если она относится к категории ИЖС и не используется (ст. 284 ГК РФ) или используется с нарушением законодательства РФ без привязки к категории (ст. 285 ГК РФ).

Как избежать попадания под действие ст. 285 ГК РФ?

«Владельцы участков должны следить за своими угодьями, дабы сады не поросли бурьяном, — статья 42 главы VI Земельного кодекса РФ. На частных землях нельзя заниматься бизнесом и устраивать автомастерские в СНТ. Сажать на участке любые растения „на свое усмотрение“ тоже не вариант», — ответила Алёна Талаш.

По данным Росреестра, в России насчитывается около 12,5 миллионов садовых и 540 тыс. огородных участков. Из них примерно 15% не используются.

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