Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок

Разумова отметила, что во флористических списках Белгородской области нет упоминаний о находках ипомеи трёхцветной вне мест культивирования. Из-за неприхотливости, привлекательного вида, простоты в уходе вид весьма популярен в России в качестве декоративного садового растения и нередко выращивается садоводами в открытом грунте, в частности парках, скверах, на дачных и приусадебных участках.