Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный цветок — ипомею трёхцветную. Это растение, которое садоводы любят высаживать вдоль оград. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к специалисту. Как отметила старший научный сотрудник Воронежского филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений (ВНИИКР) Елена Разумова, ипомея трёхцветная — однолетнее вьющееся травянистое растение, которое произрастает в тропиках Нового Света и широко культивируется в других местах.
Это очень популярная лиана, которую многие выращивают десятилетиями. Но до недавнего времени мало кто задумывался о наркотических свойствах её семян. В то время как плоды ипомеи трёхцветной содержат цианогенные гликозиды, лизергинаты (эргин — амид Д-лизергиновой кислоты, изоэргин — амид Д-изолизергиновой кислоты, эргометрин (эргоновин, эргобазин), элимоклавин, каноклавин (ханоклавин), лизергол, пенниклавин, N-(1)-гидроксиэтиламиды и др.).
Елена Разумова
Эксперт отметила, что в частности эргин (ЛСА) — психоактивное вещество, молекулы которого схожи с ЛСД — одним из самых известных психоделических галлюциногенов. Употребление семян ипомеи трёхцветной, содержащих эргин, вызывает стойкие изменения в восприятии и ощущениях с преобладанием зрительных галлюцинаций и иллюзий, панические реакции, выраженную паранойю, буйное поведение, гиперрефлексию, расширение зрачков, эритему лица и сонливость.
Ипомея трёхцветная содержит алкалоиды эрголина, включая токсин эргин. Эти вещества обладают галлюциногенными свойствами и структурно близки к наркотическим средствам, запрещённым на территории Российской Федерации. В связи с чем, правительство Российской Федерации внесло поправки к Постановлению №934 от 27.11.2010, которое регулирует перечень растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, включив в него и популярную среди садоводов ипомея трёхцветную.
Елена Разумова
Специалист добавила, что законодательные изменения автоматически предусматривают запрет на выращивание ипомеи. Согласно законопроекту, выращивание от десяти до 100 кустов будет классифицироваться как преступление в крупном размере, свыше 100 кустов — в особо крупном размере, а также хранении и/или получении трёх граммов и более семян данного растения.
Однако возникает ряд вопросов, связанных с данным запретом, а именно: каким образом будет осуществляться идентификация вида обнаруженных растений? В роду ипомей есть, помимо трёхцветной, ещё ряд видов с очень сходными на вид цветками, например, ипомея голубая и ипомея пурпурная, включающие целый ассортимент сортов, весьма популярных среди садоводов. Ещё более сложна идентификация на уровне семян. Кроме того, данный вид растений крайне неприхотлив и легко дичает, что делает контроль за его распространением довольно сложным.
Елена Разумова
Разумова отметила, что во флористических списках Белгородской области нет упоминаний о находках ипомеи трёхцветной вне мест культивирования. Из-за неприхотливости, привлекательного вида, простоты в уходе вид весьма популярен в России в качестве декоративного садового растения и нередко выращивается садоводами в открытом грунте, в частности парках, скверах, на дачных и приусадебных участках.
При этом, в случае принятия закона о внесении ипомеи трёхцветной в список запрещённых к выращиванию, могут возникнуть сложности с коммерческим запретом на торговлю семенами сортов ипомеи трёхцветной.
Для предотвращения использования коммерческих семян в качестве энтеогена (галлюциногена) в рекреационных целях в отдельных странах-поизводителях семенного материала их иногда обрабатывают токсичной метилртутью, которая служит консервантом и кумулятивным нейротоксичным ядом. Иногда в дополнение к метилртути семена покрывают химическим веществом, которое нельзя удалить при промывании и которое предназначено для того, чтобы вызывать неприятные физические симптомы, такие как тошнота и боли в животе.
Елена Разумова
Напомним, как ранее стало известно, в случае принятия закона ответственность ждёт садоводов, которые не приняли никаких мер по уничтожению дикорастущих наркотических растений. Стоит отметить, что под уголовную ответственность можно попасть даже за хранение или получение трёх граммов семян ипомеи.
Кто будет выявлять эти растения на участках, пока точно неизвестно. Как отметил депутат Сергей Гаврилов, скорее всего, этим будут заниматься релевантные госорганы.