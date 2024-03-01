Дачники бьют тревогу: под Белгородом массово травят собак

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Сети дачники из садового товарищества «Нива» в Яковлевском горокруге пожаловались на массовую травлю собак. Сообщается о гибели уже более 10 животных.
«На дачах массово травят собак. Сейчас позвонила дачница, плачет: собаки падают, у них конвульсии, пена изо рта», — пишет местная жительница Ирина.
Глава Яковлевского горокруга Олег Медведев сообщил, что жалобу на жестокое обращение с животными направят в правоохранительные органы. Полицейские проведут проверку.
Напомним, что недавно в Белгороде неизвестные пытались убить собаку, перерезав горло. Раненого пса нашли волонтёры, он остался жив. Животному помогли, сейчас он восстанавливается после операции.