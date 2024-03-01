Дачники бьют тревогу: под Белгородом массово травят собак

Полиция проверит историю о травле собак под Белгородом

О гибели собак сообщают владельцы дач в садовом товариществе «Нива» в Строителе. По словам местных жителей, погибли уже более 10 собак. Глава округа Олег Медведев пообещал отправить информацию об этом в полицию.