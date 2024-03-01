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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Собака

Дачники бьют тревогу: под Белгородом массово травят собак

1 марта 2024, 07:33
Фото: 1MI
Собака

Полиция проверит историю о травле собак под Белгородом

О гибели собак сообщают владельцы дач в садовом товариществе «Нива» в Строителе. По словам местных жителей, погибли уже более 10 собак. Глава округа Олег Медведев пообещал отправить информацию об этом в полицию.

В Сети дачники из садового товарищества «Нива» в Яковлевском горокруге пожаловались на массовую травлю собак. Сообщается о гибели уже более 10 животных.

«На дачах массово травят собак. Сейчас позвонила дачница, плачет: собаки падают, у них конвульсии, пена изо рта», — пишет местная жительница Ирина.

Глава Яковлевского горокруга Олег Медведев сообщил, что жалобу на жестокое обращение с животными направят в правоохранительные органы. Полицейские проведут проверку.

Напомним, что недавно в Белгороде неизвестные пытались убить собаку, перерезав горло. Раненого пса нашли волонтёры, он остался жив. Животному помогли, сейчас он восстанавливается после операции.

Гибель собак в СтроителеГибель собак в Строителе
Гибель собак в СтроителеГибель собак в Строителе
Гибель собак в Строителе
Фото: комментарии под постом губернатора
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Алина Харина#Олег Медведев#Травля
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