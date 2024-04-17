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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Пригородный поезд

В расписание электричек вернули вечерний рейс для белгородских дачников

17 апреля 2024, 14:43
Фото: минтранс Белгородской области
Пригородный поезд

Пригородный поезд Белгород — Томаровка возвращают в расписание

Дополнительный поезд Белгород — Томаровка возвращается с 18 апреля. Он будет ездить по будним дням в вечернее время, сообщает минтранс Белгородской области.

Из-за начала дачного сезона с 18 апреля по конец октября будет организован дополнительный пригородный маршрут между Белгородом и Томаровкой. Он будет перевозить пассажиров в будни по вечерам.

Отправление из Белгорода запланировано на 17:32, а из Томаровки — на 19:21.

Сегодня также стало известно о том, что на пригородных поездах в Белгородской области запускают «дачный» тариф. В выходные и праздники жители Белгорода смогут уезжать на свои дачи и участки садово-огородного назначения на пригородных поездах со скидкой 80% от обычной стоимости билета. Период действия льготного периода — с 20 апреля по 27 октября 2024 года.

Белгородцы смогут до конца октября ездить на некоторых электричках с большой скидкой
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дача#Поезд#Новости Белгорода#Томаровка#Электричка#Белгород
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