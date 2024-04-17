В расписание электричек вернули вечерний рейс для белгородских дачников

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Из-за начала дачного сезона с 18 апреля по конец октября будет организован дополнительный пригородный маршрут между Белгородом и Томаровкой. Он будет перевозить пассажиров в будни по вечерам.
Отправление из Белгорода запланировано на 17:32, а из Томаровки — на 19:21.
Сегодня также стало известно о том, что на пригородных поездах в Белгородской области запускают «дачный» тариф. В выходные и праздники жители Белгорода смогут уезжать на свои дачи и участки садово-огородного назначения на пригородных поездах со скидкой 80% от обычной стоимости билета. Период действия льготного периода — с 20 апреля по 27 октября 2024 года.