В расписание электричек вернули вечерний рейс для белгородских дачников

Сегодня также стало известно о том, что на пригородных поездах в Белгородской области запускают «дачный» тариф. В выходные и праздники жители Белгорода смогут уезжать на свои дачи и участки садово-огородного назначения на пригородных поездах со скидкой 80% от обычной стоимости билета. Период действия льготного периода — с 20 апреля по 27 октября 2024 года.