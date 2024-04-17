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Дачи

Белгородцы смогут до конца октября ездить на некоторых электричках с большой скидкой

17 апреля 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Дачи

На пригородных поездах в Белгородской области запускают «дачный» тариф

Билеты будут продаваться со скидкой 80% на пригородные поезда с 20 апреля по 27 октября 2024 года. Об этом сообщает минтранс Белгородской области.

С 20 апреля в Белгородской области будет действовать специальный тариф «дачный» для пригородных поездов.

В выходные и праздники жители Белгорода смогут уезжать на свои дачи и участки садово-огородного назначения на пригородных поездах со скидкой 80% от обычной стоимости билета. Период действия льготного периода — с 20 апреля по 27 октября 2024 года.

Отмечается, что введение данного тарифа является ежегодной инициативой. В 2023 году в Белгородской области льготным проездом воспользовались более 93,8 тыс. пассажиров.

Напомним, что с 13 апреля действует скидка в 50% от цены билета на пригородные автобусные маршруты, которые ведут к дачным и садово-огородным участкам. Всего откроется 17 пригородных маршрутов. Большинство из них — 12 — стартует от «Энергомаша».

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дача#Минтранс#Новости Белгорода#Электрички#Белгород#Дачный тариф
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