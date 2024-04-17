Белгородцы смогут до конца октября ездить на некоторых электричках с большой скидкой

Напомним, что с 13 апреля действует скидка в 50% от цены билета на пригородные автобусные маршруты, которые ведут к дачным и садово-огородным участкам. Всего откроется 17 пригородных маршрутов. Большинство из них — 12 — стартует от «Энергомаша».