Белгородцы смогут до конца октября ездить на некоторых электричках с большой скидкой

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
С 20 апреля в Белгородской области будет действовать специальный тариф «дачный» для пригородных поездов.
В выходные и праздники жители Белгорода смогут уезжать на свои дачи и участки садово-огородного назначения на пригородных поездах со скидкой 80% от обычной стоимости билета. Период действия льготного периода — с 20 апреля по 27 октября 2024 года.
Отмечается, что введение данного тарифа является ежегодной инициативой. В 2023 году в Белгородской области льготным проездом воспользовались более 93,8 тыс. пассажиров.
Напомним, что с 13 апреля действует скидка в 50% от цены билета на пригородные автобусные маршруты, которые ведут к дачным и садово-огородным участкам. Всего откроется 17 пригородных маршрутов. Большинство из них — 12 — стартует от «Энергомаша».