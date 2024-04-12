Белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
С завтрашнего дня, 13 апреля, в Белгородской агломерации вновь открываются пригородные маршруты. Они ведут к дачным и садово-огородным участкам.
На таких маршрутах будет действовать льготный тариф. Актуален он по выходным и праздничным дням. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета.
Напомним, что всего откроется 17 пригородных маршрутов. Большинство из них — 12 — стартует от «Энергомаша». Также местом отправления в Белгороде определили ж/д вокзал, «Космос», рынок «Салют», Гринёвку и улицу Раздобаркина.