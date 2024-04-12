Белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех

Льготный тариф вводят на дачных маршрутах в Белгородской агломерации

Сэкономить можно будет на тех маршрутах, которые ведут к дачам и садово-огородным участкам. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета, рассказали в минтрансе.