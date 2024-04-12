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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Автобус

Белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех

12 апреля 2024, 11:45
Фото: 1MI
Автобус

Льготный тариф вводят на дачных маршрутах в Белгородской агломерации

Сэкономить можно будет на тех маршрутах, которые ведут к дачам и садово-огородным участкам. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета, рассказали в минтрансе.
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Автобус

С завтрашнего дня, 13 апреля, в Белгородской агломерации вновь открываются пригородные маршруты. Они ведут к дачным и садово-огородным участкам.

На таких маршрутах будет действовать льготный тариф. Актуален он по выходным и праздничным дням. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета.

Напомним, что всего откроется 17 пригородных маршрутов. Большинство из них — 12 — стартует от «Энергомаша». Также местом отправления в Белгороде определили ж/д вокзал, «Космос», рынок «Салют», Гринёвку и улицу Раздобаркина.

В Белгороде откроют ещё 17 маршрутов общественного транспорта
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Льготный проезд#Белгород#Дачи
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