Борьба с «визуальным мусором» в Белгороде: горожане жалуются на новые объявления

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
на Недавно администрация Белгорода сообщила, что информационные наклейки о сдаче помещений в аренду и рекламные объявления считаются «визуальным мусором». Их нельзя размещать на фасадах зданий, потому из-за этого портится облик города.
Так хозяйке помещения, которая хотела сдать его в аренду, позвонили сотрудники управы и попросили убрать объявление. Но ограничения распространяются не на всех.
Например, АЗС «Роснефть» разместила вывеску на строительной технике в самом центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого, 199в, и у мэрии не возникло к ней вопросов, потому что «техника находится на земельном участке, находящемся в собственности „Роснефти“».
Читатели Бел.Ру стали присылать нам другие объявления в центре города и задаваться вопросом, не являются ли они «визуальным мусором». Наша редакция сделает запрос в мэрию Белгорода, чтобы выяснить, какие вывески можно размещать, а какие — нельзя, и почему.
Если вы заметили вывеску, которая кажется вам странной и не соответствующей требованиям по благоустройству города, сообщите о ней в редакцию и приложите фото или видео — на почту [email protected], через бота в Telegram-канале, номер в whatsapp — 24-97-77.