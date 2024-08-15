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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.

Борьба с «визуальным мусором» в Белгороде: горожане жалуются на новые объявления

15 августа 2024, 09:21
Фото: bel.ru
Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.

Мэрия Белгорода запретила клеить объявления об аренде на фасады, но не всем

Объявления об аренде на фасадах зданий портят облик города, считают в администрации Белгорода. И размещать подобный «визуальный мусор» нельзя, но почему-то не всем. Белгородцы спрашивают, почему одни информационные наклейки вызывают вопросы у властей, а другие — нет.
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на Недавно администрация Белгорода сообщила, что информационные наклейки о сдаче помещений в аренду и рекламные объявления считаются «визуальным мусором». Их нельзя размещать на фасадах зданий, потому из-за этого портится облик города.

Так хозяйке помещения, которая хотела сдать его в аренду, позвонили сотрудники управы и попросили убрать объявление. Но ограничения распространяются не на всех.

Например, АЗС «Роснефть» разместила вывеску на строительной технике в самом центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого, 199в, и у мэрии не возникло к ней вопросов, потому что «техника находится на земельном участке, находящемся в собственности „Роснефти“».

Читатели Бел.Ру стали присылать нам другие объявления в центре города и задаваться вопросом, не являются ли они «визуальным мусором». Наша редакция сделает запрос в мэрию Белгорода, чтобы выяснить, какие вывески можно размещать, а какие — нельзя, и почему.

Если вы заметили вывеску, которая кажется вам странной и не соответствующей требованиям по благоустройству города, сообщите о ней в редакцию и приложите фото или видео — на почту [email protected], через бота в Telegram-канале, номер в whatsapp — 24-97-77.

Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.
Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.
Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.
Объявление о сдаче в аренду в центре Белгорода.
Фото: bel.ru
Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем
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#Валерия Колесникова#Реклама#Администрация#Аренда#Ограничения#Фасады#Белгород#Визуальный мусор
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