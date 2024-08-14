bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Бизнесмены заявили, что «Магнит» не хочет выплачивать им аренду.

Сетевые продуктовые отказываются платить за аренду в белгородском приграничье

14 августа 2024, 17:05
Фото: 1MI
Бизнесмены заявили, что «Магнит» не хочет выплачивать им аренду.

Белгородские бизнесмены утверждают, что «Магнит» не хочет выплачивать им аренду

Арендодатели из Краснояружского района, где недавно была эвакуация, но куда уже начали возвращать жителей, утверждают, что сетевые продуктовые не хотят им платить за аренду помещений. Объясняют отказ всё той же эвакуацией, сообщают «Осторожно, новости».

Бизнесмены из Красной Яруги заявили изданию, что им позвонили представители «Магнита» и сообщили, что не будут платить им за аренду помещений. Всё из-за эвакуации местных жителей.

Её белгородские власти объявили в понедельник. Но краснояружцы уже сегодня начали возвращаться в свои дома. Как сообщил губернатор, обстановка в муниципалитете нормализовалась и позволяет людям вернуться.

Сетевой продуктовый, по словам владельцев помещений, не видит смысла выплачивать им аренду, потому что магазины закрыты из-за боевых действий в приграничье.

Арендодатели считают, что плату — а это около 100 тысяч рублей — магазины легко могут покрыть за один рабочий день, и их бизнес не понесёт серьёзных убытков. Они также жалуются, что в настоящее время практически невозможно застраховать коммерческое помещение, если оно находится в зоне проведения специальной военной операции.

Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Въезд в приграничный район в Белгородской области закрыли из-за оперативной ситуацииБелгородцев эвакуируют, а экс-замгубернатора Полежаев вместо тюрьмы хочет на СВОКак Бобрицкий Зотова с ног сшибал: почему самый богатый белгородец больше не Зотов?
#Валерия Колесникова#Экономика#Бизнес#Эвакуация#Страхование#Краснояружский район#Убытки#Магнит#Аренда помещений
Подпишитесь
Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев
Сегодня, 14:19
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
Сегодня, 13:23
Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
Сегодня, 16:29
Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?
Сегодня, 15:01