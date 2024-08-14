Сетевые продуктовые отказываются платить за аренду в белгородском приграничье

Арендодатели считают, что плату — а это около 100 тысяч рублей — магазины легко могут покрыть за один рабочий день, и их бизнес не понесёт серьёзных убытков. Они также жалуются, что в настоящее время практически невозможно застраховать коммерческое помещение, если оно находится в зоне проведения специальной военной операции.