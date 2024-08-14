Сетевые продуктовые отказываются платить за аренду в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Бизнесмены из Красной Яруги заявили изданию, что им позвонили представители «Магнита» и сообщили, что не будут платить им за аренду помещений. Всё из-за эвакуации местных жителей.
Её белгородские власти объявили в понедельник. Но краснояружцы уже сегодня начали возвращаться в свои дома. Как сообщил губернатор, обстановка в муниципалитете нормализовалась и позволяет людям вернуться.
Сетевой продуктовый, по словам владельцев помещений, не видит смысла выплачивать им аренду, потому что магазины закрыты из-за боевых действий в приграничье.
Арендодатели считают, что плату — а это около 100 тысяч рублей — магазины легко могут покрыть за один рабочий день, и их бизнес не понесёт серьёзных убытков. Они также жалуются, что в настоящее время практически невозможно застраховать коммерческое помещение, если оно находится в зоне проведения специальной военной операции.