Сдаётся в аренду, но это секрет: белгородцев просят убрать «визуальный мусор»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Жительница Белгорода рассказала, что хотела сдать в аренду принадлежащее ей помещение, поэтому повесила соответствующую табличку на окно. Однако спустя время ей позвонили и попросили убрать объявление.
«Насколько это правомерно? Как сейчас вообще пытаться сдать недвижимость в Белгороде в нынешней обстановке и с чего платить налоги, если даже встречаются препятствия в размещении никому не мешающих наклеек?» — спросила в местном Telegram-канале белгородка.
Журналисты обратились в мэрию Белгорода и узнали, почему же информационная наклейка об аренде помещения не должна висеть на окнах зданий. Согласно ответу городской администрации, такие объявления — «визуальный мусор».
«Пока с собственниками проводятся беседы, в которых в добровольном порядке предлагают убрать рекламные и информационные материалы. Если в добровольном порядке не устранят нарушения, будут выписаны предписания», — объяснили в мэрии.