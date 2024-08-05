Сдаётся в аренду, но это секрет: белгородцев просят убрать «визуальный мусор»

Белгородцам запретили размещать объявления о сдаче в аренду на зданиях

В городской администрации считают информационные наклейки о сдаче помещений в аренду визуальным мусором. Именно поэтому сотрудники управы звонят владельцам и просят убрать все подобные наклейки. О случившемся рассказали в Telegram-канале «Белгород № 1».