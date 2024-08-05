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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:39

Объявление о сдаче в аренду

Сдаётся в аренду, но это секрет: белгородцев просят убрать «визуальный мусор»

5 августа 2024, 12:39
Фото: 1MI
Объявление о сдаче в аренду

Белгородцам запретили размещать объявления о сдаче в аренду на зданиях

В городской администрации считают информационные наклейки о сдаче помещений в аренду визуальным мусором. Именно поэтому сотрудники управы звонят владельцам и просят убрать все подобные наклейки. О случившемся рассказали в Telegram-канале «Белгород № 1».

Жительница Белгорода рассказала, что хотела сдать в аренду принадлежащее ей помещение, поэтому повесила соответствующую табличку на окно. Однако спустя время ей позвонили и попросили убрать объявление.

«Насколько это правомерно? Как сейчас вообще пытаться сдать недвижимость в Белгороде в нынешней обстановке и с чего платить налоги, если даже встречаются препятствия в размещении никому не мешающих наклеек?» — спросила в местном Telegram-канале белгородка.

Журналисты обратились в мэрию Белгорода и узнали, почему же информационная наклейка об аренде помещения не должна висеть на окнах зданий. Согласно ответу городской администрации, такие объявления — «визуальный мусор».

«Пока с собственниками проводятся беседы, в которых в добровольном порядке предлагают убрать рекламные и информационные материалы. Если в добровольном порядке не устранят нарушения, будут выписаны предписания», — объяснили в мэрии.
Наклейка, которую нельзя вешать на зданияНаклейка, которую нельзя вешать на здания
Наклейка, которую нельзя вешать на здания
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Аренда#Новости Белгорода#Белгород#Объявления#Аренда помещений
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