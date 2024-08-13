Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Ранее мэрия Белгорода сообщила, что размещать на окнах зданий вывески об аренде помещений нельзя, поскольку они приравнены к «визуальному мусору». Один из таких «отходов» заметил местный житель: АЗС «Роснефть» разместила вывеску на строительной технике в самом центре города — по проспекту Богдана Хмельницкого, 199в.
О находке мужчина сообщил мэрии, однако там заявили, что всё в порядке.
«Техника находится на земельном участке, находящемся в собственности „Роснефти“. Данная рекламная конструкция не нарушает архитектурный облик города», — заявили в городской администрации.
При этом обычной жительнице запретили вешать наклейку об аренде на её помещение, угрожая предписаниями.