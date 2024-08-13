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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»

Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем

13 августа 2024, 09:45
Фото: Максим Макаров / страница Валентина Демидова в соцсети
Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»

В мэрии Белгорода ответили на претензию о табличке об аренде

В начале августа стало известно, что вывески об аренде мэрия Белгорода приравнивает к «визуальному мусору», поэтому наклейки необходимо убрать. Однако такой запрет, как оказалось, распространяется не на все случаи.

Ранее мэрия Белгорода сообщила, что размещать на окнах зданий вывески об аренде помещений нельзя, поскольку они приравнены к «визуальному мусору». Один из таких «отходов» заметил местный житель: АЗС «Роснефть» разместила вывеску на строительной технике в самом центре города — по проспекту Богдана Хмельницкого, 199в.

О находке мужчина сообщил мэрии, однако там заявили, что всё в порядке.

«Техника находится на земельном участке, находящемся в собственности „Роснефти“. Данная рекламная конструкция не нарушает архитектурный облик города», — заявили в городской администрации.

При этом обычной жительнице запретили вешать наклейку об аренде на её помещение, угрожая предписаниями.

Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»
Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»
Вывеска об аренде на объекте «Роснефти»
Фото: Максим Макаров / страница Валентина Демидова в соцсети
Сдаётся в аренду, но это секрет: белгородцев просят убрать «визуальный мусор»
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