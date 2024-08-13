Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем

Ранее мэрия Белгорода сообщила, что размещать на окнах зданий вывески об аренде помещений нельзя, поскольку они приравнены к «визуальному мусору». Один из таких «отходов» заметил местный житель: АЗС «Роснефть» разместила вывеску на строительной технике в самом центре города — по проспекту Богдана Хмельницкого, 199в.