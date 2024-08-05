Гладков: многодетные семьи из приграничья получат по 40 тысяч на аренду жилья

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил увеличить размер частичной компенсации за аренду жилья для семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за ограничений на въезд в приграничные населённые пункты.
Теперь размер выплаты составит 20 тысяч рублей для обычных семей и 40 тысяч — для многодетных. Данный вопрос проработают в ближайшую неделю. С начала программы уже выплачено около 200 миллионов рублей более чем 1200 семьям.
Кроме того, в течение двух недель планируют завершить выплату 10 тысяч рублей жителям шести населённых пунктов из четырнадцати. К ним относятся: село Вергилёвка и хутор Валковском в Белгородском районе, село Богун-Городок в Борисовском районе, сёла Демидовка, Поповка и Прилесье в Краснояружском районе.
Жители остальных муниципалитетов уже получили эту выплату.
Напомним, что по решению белгородского оперштаба с 23 июля был ограничен въезд в 14 населённых пунктов.
Также недавно было решено увеличить размер единовременной выплаты для белгородских контрактников. Теперь они будут получать 800 тысяч рублей, но есть нюансы. Например, контракт должен заключён после 1 августа 2024 года и минимум на год.