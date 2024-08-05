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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Семья

Гладков: многодетные семьи из приграничья получат по 40 тысяч на аренду жилья

5 августа 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Семья
Компенсацию за аренду жилья для семей из приграничных территорий, куда с 23 июля был ограничен въезд, вновь увеличат. Теперь обычные семьи будут получать 20 тысяч рублей, а многодетные — в два раза больше.
Сюжет
Выплаты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил увеличить размер частичной компенсации за аренду жилья для семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за ограничений на въезд в приграничные населённые пункты.

Теперь размер выплаты составит 20 тысяч рублей для обычных семей и 40 тысяч — для многодетных. Данный вопрос проработают в ближайшую неделю. С начала программы уже выплачено около 200 миллионов рублей более чем 1200 семьям.

Кроме того, в течение двух недель планируют завершить выплату 10 тысяч рублей жителям шести населённых пунктов из четырнадцати. К ним относятся: село Вергилёвка и хутор Валковском в Белгородском районе, село Богун-Городок в Борисовском районе, сёла Демидовка, Поповка и Прилесье в Краснояружском районе.

Жители остальных муниципалитетов уже получили эту выплату.

Напомним, что по решению белгородского оперштаба с 23 июля был ограничен въезд в 14 населённых пунктов.

Также недавно было решено увеличить размер единовременной выплаты для белгородских контрактников. Теперь они будут получать 800 тысяч рублей, но есть нюансы. Например, контракт должен заключён после 1 августа 2024 года и минимум на год.

Гладков повысил размер единовременной выплаты контрактникам до 800 тысяч рублей
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Компенсация#Выплаты#Аренда жилья#Вячеслав Гладков#Социальная поддержка#Хорошие новости
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