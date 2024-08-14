bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область беспилотниками

Многоквартирный и частный дома, «Газель» попали под удар ВСУ в Белгородской области

14 августа 2024, 13:41
Фото: 1MI

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область беспилотниками

В МКД частично разрушена крыша, в частном доме после взрыва выбиты окна и пробита кровля. «Газель» же атаковали дроном прямо на дороге.

ВСУ ещё как минимум трижды атаковали Белгородскую область беспилотниками. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

В грайворонском Безымено удар пришёлся по многоквартирному дому. В МКД частично разрушена крыша, сильно повреждена квартира на последнем этаже.

В Шебекино атаке подвергся частный дом. Из-за взрыва в нём выбиты окна, пробита кровля, посечён фасад.

Прямо на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка ВСУ атаковали дроном «Газель». В машине посечён кузов, повреждено остекление.

Добавим, что в Шебекинском горокруге из-за атак ВСУ с утра ранены трое мирных жителей: водитель грузовика, водитель автобуса и мужчина на приусадебном участке пострадали после ударов БПЛА.

ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино, ранен водитель
Узнать подробнее
Читайте также:
Кроме Белгорода и Курска: массированная атака на регионы РФ — сбито 117 дроновFPV-дрон атаковал грузовик на территории с/х предприятия в Шебекино — ранен водительБелгородские медики пытаются спасти мужчину, раненного после атаки дрона ВСУ
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Грайворонский горокруг#Безымено#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
Подпишитесь
Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев
Сегодня, 14:19
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать
Сегодня, 14:06
Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
Сегодня, 13:23
Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
Сегодня, 16:29
Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?
Сегодня, 15:01