Многоквартирный и частный дома, «Газель» попали под удар ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
ВСУ ещё как минимум трижды атаковали Белгородскую область беспилотниками. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
В грайворонском Безымено удар пришёлся по многоквартирному дому. В МКД частично разрушена крыша, сильно повреждена квартира на последнем этаже.
В Шебекино атаке подвергся частный дом. Из-за взрыва в нём выбиты окна, пробита кровля, посечён фасад.
Прямо на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка ВСУ атаковали дроном «Газель». В машине посечён кузов, повреждено остекление.
Добавим, что в Шебекинском горокруге из-за атак ВСУ с утра ранены трое мирных жителей: водитель грузовика, водитель автобуса и мужчина на приусадебном участке пострадали после ударов БПЛА.