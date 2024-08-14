Гладков сообщил, скольких юных белгородцев увезли от атак ВСУ в другие регионы

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В утреннем посте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что детей продолжают увозить на отдых в другие регионы, поскольку ВСУ не прекращают наносить удары.
На сегодняшний день за пределами Белгородской области находится около 5 тысяч детей, при этом с начала года отдохнули уже 33 тысячи юных белгородцев. За почти два с половиной месяца лета из региона уехали более 18 тысяч ребят, из них 6,5 тысячи — в Крым.
«Благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за ту помощь, которая позволяет спасти жизнь детей. Благодарен своим коллегам-губернаторам, которые встречают наших детей как своих родных, близких и помогают им справиться с этой тяжелой ситуацией», — поблагодарил Гладков.
В ближайшее время на отдых в Крым планируют отправить ещё более 16 тысяч жителей региона.
Напомним, что на организацию отдыха юных белгородцев в других регионах председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил более 700 млн рублей.