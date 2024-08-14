bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Гладков сообщил, скольких юных белгородцев увезли от атак ВСУ в другие регионы

Гладков сообщил, скольких юных белгородцев увезли от атак ВСУ в другие регионы

14 августа 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney
Белгородских детей продолжают отправлять на отдых в лагеря других регионов. О том, сколько человек уже отдохнули, сколько находятся в лагерях и какому количеству только предстоит уехать, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

В утреннем посте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что детей продолжают увозить на отдых в другие регионы, поскольку ВСУ не прекращают наносить удары.

На сегодняшний день за пределами Белгородской области находится около 5 тысяч детей, при этом с начала года отдохнули уже 33 тысячи юных белгородцев. За почти два с половиной месяца лета из региона уехали более 18 тысяч ребят, из них 6,5 тысячи — в Крым.

«Благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за ту помощь, которая позволяет спасти жизнь детей. Благодарен своим коллегам-губернаторам, которые встречают наших детей как своих родных, близких и помогают им справиться с этой тяжелой ситуацией», — поблагодарил Гладков.

В ближайшее время на отдых в Крым планируют отправить ещё более 16 тысяч жителей региона.

Напомним, что на организацию отдыха юных белгородцев в других регионах председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил более 700 млн рублей.

С начала года из Белгородской области в другие регионы вывезли 33 тыс. детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 100 мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область — МинздравБелгородцам не придётся покупать рабочие школьные тетради для своих детейБолее 400 детей из семей участников СВО получат школьные наборы для первоклашек
#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
Сегодня, 05:23
ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино, ранен водитель
Сегодня, 10:49
Досрочное голосование проведут в Белгородской области из-за неспокойной обстановки
Сегодня, 11:58
Список Telegram-каналов «10 тысяч +»: что может измениться для пабликов?
Сегодня, 12:07
«Бог ему судья»: гендиректор «Аллнекс Белгород» — о споре с замгубернатора Гладским
Сегодня, 11:48