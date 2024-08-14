Гладков сообщил, скольких юных белгородцев увезли от атак ВСУ в другие регионы

На сегодняшний день за пределами Белгородской области находится около 5 тысяч детей, при этом с начала года отдохнули уже 33 тысячи юных белгородцев. За почти два с половиной месяца лета из региона уехали более 18 тысяч ребят, из них 6,5 тысячи — в Крым.