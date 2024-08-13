Стало доступнее: теперь к белгородцам приедут ещё два «поезда здоровья»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Белгородская область закупила ещё два «поезда здоровья», из-за чего их количество в регионе выросло до шести. Такое количество, уверен губернатор Вячеслав Гладков, позволит оказывать медицинскую помощь в отдалённых от городов населённых пунктах гораздо быстрее.
Всего в текущем году обследования вдали от своих домов прошли 45 тысяч белгородцев. Благодаря «поездам» белгородцы проверили своё здоровье с помощью современного медицинского оборудования.
Напомним, что данный проект в регионе запустили ещё в 2021 году: тогда по отдалённым населённым пунктам ездили только четыре «поезда здоровья», через которые за 2023 год прошли 70 тыс. человек. Предполагалось, что новые два «поезда» начнут курсировать только осенью.