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Белгородская область закупила ещё два «поезда здоровья»

Стало доступнее: теперь к белгородцам приедут ещё два «поезда здоровья»

13 августа 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область закупила ещё два «поезда здоровья»

Два новых «поезда здоровья» прибыли в Белгородскую область 12 августа. Они будут курсировать по отдалённым населённым пунктам региона, где отсутствуют медучреждения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородская область закупила ещё два «поезда здоровья», из-за чего их количество в регионе выросло до шести. Такое количество, уверен губернатор Вячеслав Гладков, позволит оказывать медицинскую помощь в отдалённых от городов населённых пунктах гораздо быстрее.

Всего в текущем году обследования вдали от своих домов прошли 45 тысяч белгородцев. Благодаря «поездам» белгородцы проверили своё здоровье с помощью современного медицинского оборудования.

Напомним, что данный проект в регионе запустили ещё в 2021 году: тогда по отдалённым населённым пунктам ездили только четыре «поезда здоровья», через которые за 2023 год прошли 70 тыс. человек. Предполагалось, что новые два «поезда» начнут курсировать только осенью.

Гладков: Белгородская область закупает новые «поезда здоровья»
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