Стало доступнее: теперь к белгородцам приедут ещё два «поезда здоровья»

Напомним, что данный проект в регионе запустили ещё в 2021 году: тогда по отдалённым населённым пунктам ездили только четыре «поезда здоровья», через которые за 2023 год прошли 70 тыс. человек. Предполагалось, что новые два «поезда» начнут курсировать только осенью.