Гладков: в Белгородской области появятся ещё два «Поезда здоровья»

Всего по небольшим населённым пунктам региона будут ездить шесть мобильных комплексов. Благодаря этому «поезда» будут приезжать в каждое село около двух раз в год. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время большой прямой линии.