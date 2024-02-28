Гладков: в Белгородской области появятся ещё два «Поезда здоровья»

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
В Белгородской области начнут курсировать ещё два «Поезда здоровья». После их прибытия в регионе будет насчитываться шесть мобильных медицинских комплексов, обследующих жителей сельских населённых пунктов.
Этот проект не просто полезный, наши врачи реально спасают жизни. Востребованность есть, поэтому в этом году к осени мы увеличим количество поездов здоровья до шести. Это позволит ещё больше увеличить охват. Наша задача — чтобы поезда здоровья приходили в отдалённые сёла два раза в год.
Вячеслав Гладков
Отметим, что четыре модульных комплекса приобрели ещё в 2022 году. С тех пор «Поезда здоровья» ездят по небольшим сельским населённым пунктам, где нет медицинских учреждений, и обследуют жителей: всего комплексы посетили 257 сёл и приняли более 74 600 пациентов. Из них 470 сельским жителям пришлось оказать неотложную помощь из-за жизнеугрожающего состояния. Некоторых пришлось экстренно госпитализировать.