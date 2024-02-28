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Гладков: в Белгородской области появятся ещё два «Поезда здоровья»

Гладков: в Белгородской области появятся ещё два «Поезда здоровья»

28 февраля 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney
Всего по небольшим населённым пунктам региона будут ездить шесть мобильных комплексов. Благодаря этому «поезда» будут приезжать в каждое село около двух раз в год. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время большой прямой линии.

В Белгородской области начнут курсировать ещё два «Поезда здоровья». После их прибытия в регионе будет насчитываться шесть мобильных медицинских комплексов, обследующих жителей сельских населённых пунктов.

Этот проект не просто полезный, наши врачи реально спасают жизни. Востребованность есть, поэтому в этом году к осени мы увеличим количество поездов здоровья до шести. Это позволит ещё больше увеличить охват. Наша задача — чтобы поезда здоровья приходили в отдалённые сёла два раза в год.
Вячеслав Гладков

Отметим, что четыре модульных комплекса приобрели ещё в 2022 году. С тех пор «Поезда здоровья» ездят по небольшим сельским населённым пунктам, где нет медицинских учреждений, и обследуют жителей: всего комплексы посетили 257 сёл и приняли более 74 600 пациентов. Из них 470 сельским жителям пришлось оказать неотложную помощь из-за жизнеугрожающего состояния. Некоторых пришлось экстренно госпитализировать.

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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Поезда здоровья
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