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«Поезд здоровья»

«Пришла за компанию — унесли на носилках»: у белгородки нашли серьёзное заболевание

30 апреля 2024, 09:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Поезд здоровья»

«Поезда здоровья» приняли 7,5 тысячи белгородцев

За время работы медики выявили у пришедших на обследование белгородцев онкологию, сердечно-сосудистые заболевания. Так, серьёзную болезнь обнаружили у женщины, которая пришла на приём за компанию. Её в итоге срочно отправили в больницу, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородские «Поезда здоровья» приняли за два месяца 7,5 тысячи пациентов. В мобильных комплексах белгородцы прошли медицинские осмотры и обследования.

По их итогам у некоторых пациентов выявили онкологию, сердечно-сосудистые заболевания. Проблемы со здоровьем обнаружили в том числе у жительницы Грайворона, которая пришла на обследование за компанию.

«Затем её уносили срочно в больницу на носилках, потому что было обнаружено очень сложное сердечно-сосудистое заболевание. Надеюсь, сейчас уже всё стабильно, потому что вовремя была оказана медицинская помощь», — рассказал глава региона.

«Поезда здоровья» в Белгородской области не только уезжают в отдалённые сёла, но и принимают тех, кого эвакуировали из приграничья в ПВР. Для увеличения охвата ранее приняли решение приобрести ещё два таких «поезда».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Поезд здоровья
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