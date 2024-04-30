«Пришла за компанию — унесли на носилках»: у белгородки нашли серьёзное заболевание

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Белгородские «Поезда здоровья» приняли за два месяца 7,5 тысячи пациентов. В мобильных комплексах белгородцы прошли медицинские осмотры и обследования.
По их итогам у некоторых пациентов выявили онкологию, сердечно-сосудистые заболевания. Проблемы со здоровьем обнаружили в том числе у жительницы Грайворона, которая пришла на обследование за компанию.
«Затем её уносили срочно в больницу на носилках, потому что было обнаружено очень сложное сердечно-сосудистое заболевание. Надеюсь, сейчас уже всё стабильно, потому что вовремя была оказана медицинская помощь», — рассказал глава региона.
«Поезда здоровья» в Белгородской области не только уезжают в отдалённые сёла, но и принимают тех, кого эвакуировали из приграничья в ПВР. Для увеличения охвата ранее приняли решение приобрести ещё два таких «поезда».