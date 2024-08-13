Детское отделение ЦРБ Нового Оскола открылось в отремонтированном «Поколением» здании

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Десятки лет юные новооскольцы проходили лечение в лечебном учреждении, которое находилось в здании постройки 1905 года. В этом году было принято решение перенести его в новое здание, в котором для этого провели капремонт.
Однако и это решение глава администрации Новоосколького округа Андрей Гриднев назвал временным. Уже сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта комплекса зданий в северо-западной части города для обустройства отдельного детского отделения.
Как рассказала главврач Новооскольской ЦРБ Мария Андреева, здание лечебного корпуса №2 было утеплено, обновлена внешняя отделка, появились новые окна. А на средства фонда «Поколение» закуплена специализированная мебель: кровати в палаты, кушетки, шкафы для хранения лекарств и так далее. Всего — более 200 наименований.
«Фонд на протяжении уже более 20 лет инвестирует в систему здравоохранения Белгородской области, особенно направленную на лечение детей. Здоровье ребёнка — это самое ценное для людей. И сегодняшнее открытие — это наш вклад в сбережение здоровья наших детей, в сбережение нации», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Это уже не первая помощь фонда Андрея Скоча здравоохранению округа. В 2019 году ЦРБ был передан автомобиль для перевозки пациентов на процедуры гемодиализа. А в декабре 2020 года больница получила кислородную установку для обеспечения функционирования аппаратов ИВЛ.