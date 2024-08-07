Новая детская площадка от фонда «Поколение» открылась в белгородском райцентре

Это седьмая по счёту спортивно-игровая площадка, открытая в Чернянском районе по программе фонда Андрея Скоча. Всего по этой программе с 2017 года установлено 98 детских игровых и спортивных площадок в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.