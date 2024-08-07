Новая детская площадка от фонда «Поколение» открылась в белгородском райцентре

Posted Вчера, 13:22
Published Вчера, 13:22
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Жители улицы неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой установить современную детскую площадку. Сегодня в этом микрорайоне проживает 380 детей от трёх до 17 лет.
На новой площадке разместилось 7 игровых и 3 спортивных элементов, а также зона для отдыха для взрослых.
Это седьмая по счёту спортивно-игровая площадка, открытая в Чернянском районе по программе фонда Андрея Скоча. Всего по этой программе с 2017 года установлено 98 детских игровых и спортивных площадок в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
«Эта программа фонда рассчитана на то, чтобы дети могли на открытом воздухе заниматься физической культурой и спортом. На таких площадках дети могут играть практически круглый год. Установки всех подобных объектов инициированы населением того или иного муниципального образования. И мы, естественно, поддерживаем эти проекты, поддерживаем все, что касается здоровья нации», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
В ближайшие месяцы планируется открытие подобных объектов в Красногвардейском, Красненском и Ровеньском районах, Валуйском и Губкинском округах.