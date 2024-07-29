В самом большом селе Губкинского округа открылась детская площадка фонда «Поколение»

Это уже не первая спортивно-игровая площадка, открытая в этом году в Губкинском горокруге по программе фонда Андрея Скоча. В апреле подобный объект открылся в селе Бобровые Дворы. Всего на территории округа с 2017 года на средства фонда построено 14 детских площадок. А до конца лета откроется новая площадка в селе Морозово. Всего по программе фонда «Поколение» с 2017 года установлено 97 детских игровых и спортивных площадок в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.