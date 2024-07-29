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В самом большом селе Губкинского округа открылась детская площадка фонда «Поколение»

В самом большом селе Губкинского округа открылась детская площадка фонда «Поколение»

29 июля 2024, 11:12
Спортивно-игровая площадка в 368 квадратных метров расположилась в центральном парке села Скородное.

В селе проживает 3 135 человек, в том числе 593 ребёнка. В начале двухтысячных годов в сельском парке была установлена детская площадка. Со временем игровые элементы объекта пришли в негодность, да и их количество уже не соответствовало требованиям населения.

Площадку пришлось демонтировать, чтобы на её месте возвести новый современный объект. Теперь здесь разместилось 7 игровых и 8 спортивных элементов, в числе которых турник и различные тренажёры.

«Фонд „Поколение“ при реализации своих проектов ориентируется на мнение жителей конкретной территории и старается отвечать их запросам. Пообщавшись с местными жителями, было принято решение разделить площадку на две части, чтобы малыши катались на качелях или каруселях, а ребята более старшего возраста приобщались к физической культуре и спорту. Силовые тренажёры доступны и взрослым — здорово на свежем воздухе, в таком прекрасном сквере, позаниматься спортом, подтянуться, отжаться. Мы уверены, что эта спортивно-игровая площадка станет не просто каким-то элементом развлечения, а что она заберёт молодёжь, может быть, из каких-то плохих компаний, оторвёт от электронных гаджетов, чтобы наши ребята становились крепкими, добрыми и сильными», — сказал на церемонии открытия нового объекта депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.

Это уже не первая спортивно-игровая площадка, открытая в этом году в Губкинском горокруге по программе фонда Андрея Скоча. В апреле подобный объект открылся в селе Бобровые Дворы. Всего на территории округа с 2017 года на средства фонда построено 14 детских площадок. А до конца лета откроется новая площадка в селе Морозово. Всего по программе фонда «Поколение» с 2017 года установлено 97 детских игровых и спортивных площадок в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.

Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.

«Программа фонда, начатая в 2017 году, сегодня получает новое развитие. Мы видим, что интерес к ней в муниципалитетах только растёт. И это понятно. Формировать новое поколение, здоровую нацию — это важная составляющая любого общества, а значит, фонда „Поколение“», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

В ближайшие месяцы планируется открытие подобных объектов в Красногвардейском, Чернянском, Красненском и Ровеньском районах.

Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Благоустройство#Детская площадка#Здоровый образ жизни#Поколение#Тренажёры#Турник#Скородное#Губкинский округ
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