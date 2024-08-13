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Свадьба

Белгородские женихи «помолодели», а невесты — нет

13 августа 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

Почти 440 пар поженились с начала августа в Белгородской области

В Белгородской области меняются свадебные тенденции. ЗАГС зафиксировал увеличение числа браков среди молодых людей, но изменения коснулись только мужчин. Другие подробности статистики сообщила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

Со 2 по 12 августа белгородский ЗАГС зарегистрировал 439 актов о заключении брака. По данным органа записи актов гражданского состояния, которые предоставила начальник управления Татьяна Слюсаренко, в области изменился возраст брачующихся, но только мужчин.

Женихи в регионе «помолодели». Теперь белгородцы чаще вступают в брак с 18 до 24 лет. В таком же возрасте выходят замуж белгородки, но он не изменился за последние годы.

Некоторые жители решаются на брак и в более позднем возрасте. Три невесты, например, были старше 60 лет, а два жениха — старше 70.

Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Свадьба#Новости Белгорода#Белгород#Отношения#Невесты#Женихи
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