Белгородские женихи «помолодели», а невесты — нет

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Со 2 по 12 августа белгородский ЗАГС зарегистрировал 439 актов о заключении брака. По данным органа записи актов гражданского состояния, которые предоставила начальник управления Татьяна Слюсаренко, в области изменился возраст брачующихся, но только мужчин.
Женихи в регионе «помолодели». Теперь белгородцы чаще вступают в брак с 18 до 24 лет. В таком же возрасте выходят замуж белгородки, но он не изменился за последние годы.
Некоторые жители решаются на брак и в более позднем возрасте. Три невесты, например, были старше 60 лет, а два жениха — старше 70.