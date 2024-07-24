Почти 100 белгородских пар решили сыграть свадьбы 24 июля 2024 года

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В особые и звучащие даты часто играют свадьбы. Сегодня как раз такой день, по мнению многих белгородцев, которые собрались вступить в брак. Органы ЗАГС поделились, что 24.07.2024 сыграет свадьбу 91 пара.
Больше всего свадеб отпразднуют в областном центре — 28. В Старооскольском городском округе пройдёт 19 регистраций брака, а в Белгородском районе — 17, десять из них в Дубовском сельском поселении.
Напомним, что в этом месяце региональный ЗАГС и митрополия обновили соглашение о сотрудничестве. Белгородцы могут в добровольном порядке прийти к священнику за советом и помощью, если надумали жениться или развестись. Такие беседы проводят в консультативных центрах при органах ЗАГСа.