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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

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Свадьба

Почти 100 белгородских пар решили сыграть свадьбы 24 июля 2024 года

24 июля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

В красивую дату в Белгородской области сыграют 91 свадьбу

24.07.2024 — белгородцы не оставили без внимания очередную красивую дату. О том, в каком уголке области сегодня будет больше всего молодожёнов, рассказали в региональном управлении ЗАГСа.

В особые и звучащие даты часто играют свадьбы. Сегодня как раз такой день, по мнению многих белгородцев, которые собрались вступить в брак. Органы ЗАГС поделились, что 24.07.2024 сыграет свадьбу 91 пара.

Больше всего свадеб отпразднуют в областном центре — 28. В Старооскольском городском округе пройдёт 19 регистраций брака, а в Белгородском районе — 17, десять из них в Дубовском сельском поселении.

Напомним, что в этом месяце региональный ЗАГС и митрополия обновили соглашение о сотрудничестве. Белгородцы могут в добровольном порядке прийти к священнику за советом и помощью, если надумали жениться или развестись. Такие беседы проводят в консультативных центрах при органах ЗАГСа.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Белгородский район#Брак#Свадьба#Новости Белгорода#Белгород#Красивая дата#Молодожёны
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