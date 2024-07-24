Почти 100 белгородских пар решили сыграть свадьбы 24 июля 2024 года

Напомним, что в этом месяце региональный ЗАГС и митрополия обновили соглашение о сотрудничестве. Белгородцы могут в добровольном порядке прийти к священнику за советом и помощью, если надумали жениться или развестись. Такие беседы проводят в консультативных центрах при органах ЗАГСа.