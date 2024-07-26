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ГИБДД

Гостям свадьбы пришлось добираться домой пешком из-за пьяного водителя

26 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI
ГИБДД

Белгородские автоинспекторы поймали за рулём нетрезвого свадебного водителя

В Белгородской области сотрудникам ГИБДД попался на дороге водитель в нетрезвом состоянии. Он развозил гостей со свадьбы. Подробнее об этом инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь с 13 на 14 июля в Валуйках был зафиксирован случай пьяной езды. Автоинспекторы остановили микроавтобус Iveco, за рулём которого был 55-летний водитель. Он выполнял частный заказ — развозил людей после свадебного торжества.

Сотрудники полиции заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили и результаты освидетельствования. Водитель признался, что решил выпить холодного пива в жару.

В отношении мужчины составили административный материал за пьяное вождение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Праздничное настроение сбавило обороты. Гости свадьбы были вынуждены самостоятельно добираться домой.

Кроме того, к ответственности привлекли и руководителя нарушителя, занимающегося пассажирскими перевозками. За нарушение порядка прохождения медосмотра против него составили протокол.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Валуйки#Свадьба#Нарочно не придумаешь#Пьяный водитель#Белгород#Микроавтобус
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