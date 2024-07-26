Гостям свадьбы пришлось добираться домой пешком из-за пьяного водителя

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В ночь с 13 на 14 июля в Валуйках был зафиксирован случай пьяной езды. Автоинспекторы остановили микроавтобус Iveco, за рулём которого был 55-летний водитель. Он выполнял частный заказ — развозил людей после свадебного торжества.
Сотрудники полиции заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили и результаты освидетельствования. Водитель признался, что решил выпить холодного пива в жару.
В отношении мужчины составили административный материал за пьяное вождение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Праздничное настроение сбавило обороты. Гости свадьбы были вынуждены самостоятельно добираться домой.
Кроме того, к ответственности привлекли и руководителя нарушителя, занимающегося пассажирскими перевозками. За нарушение порядка прохождения медосмотра против него составили протокол.