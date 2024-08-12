Пять главных ошибок при приготовлении шашлыка

Нередко думают, что можно использовать любое мясо для шашлыка. Конечно, пожарить можно всё что угодно. Но чтобы шашлык таял во рту, а не застревал в зубах, не стоит выбирать для него части животного, которые больше всего задействованы в движении: задние конечности, грудинка, лопатка, голяшка.