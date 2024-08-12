Пять главных ошибок при приготовлении шашлыка

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Нередко думают, что можно использовать любое мясо для шашлыка. Конечно, пожарить можно всё что угодно. Но чтобы шашлык таял во рту, а не застревал в зубах, не стоит выбирать для него части животного, которые больше всего задействованы в движении: задние конечности, грудинка, лопатка, голяшка.
Желательно выбирать молодое мясо с жировыми прожилками, чтобы шашлык не оказался излишне сухим:
Если кусочки нарезать разного размера, то шашлык будет жариться неравномерно: где-то подгорит, а где-то останется сырым. Важно также нарезать мясо поперёк волокон. В противном случае оно потеряет соки при жарке.
Часто считают, что кислота размягчает мясо и делает шашлык более сочным. Это не так. Уксус, киви, гранатовый и помидорный соки, кефир и другие распространённые размягчители могут испортить вкус молодого мяса.
Молодому свежему мясу не требуется дополнительное размягчение. Ему хватит хорошего маринада, лука и нескольких часов, чтобы отлично пропитаться и стать мягким.
При приготовлении шашлыка многие любят обильно поливать мясо жидкостью — оставшимся маринадом, вином, пивом или просто водой. Это делается, предположительно, для того, чтобы мясо не пригорело.
Однако в итоге может получиться наоборот — мясо быстро пригорит и станет сухим. Если огонь стал слишком сильным, нужно убрать шашлык с огня и умерить пламя водой, либо перемешать угли, чтобы жар был равномерным.
Тем не менее можно за 5-7 минут до готовности слегка сбрызнуть шашлык сухим вином или бальзамическим уксусом — это добавит остроты блюду.
Овощи, чередующиеся с мясом на шампурах, выглядят очень красиво и аппетитно. Однако лучше запекать овощи отдельно от мяса — у них разное время приготовления, и, вероятно, овощи просто подгорят, пока мясо дойдёт до готовности.