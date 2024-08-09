В Сети набирают популярность видео с котами, «поддерживающими» гимнастов на ОИ

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Одна кошка, например, умело «задержала» алжирскую гимнастку на бревне метким движением лапы. Атлету из Канады повезло меньше: чёрная кошка принесла ему неудачу и «помешала».
Зрение кошек в целом похоже на человеческое, но они не различают все цвета и имеют ограниченную дальность зрения. Не стоит забывать, что в полумраке они видят значительно лучше нас — примерно в шесть раз.
Кошки увлекаются просмотром телевизора и пытаются поймать движущиеся изображения, так как они хищники и им интересны быстрые движения. Обычно этим занимаются молодые кошки, так как они больше предпочитают играть, хотя понимают, что реальную добычу с экрана не получат.
Им не важно содержание происходящего на экране, но они отличают образы людей, животных и насекомых, а особенно увлекаются наблюдением за другими кошками. Они действительно любят смотреть гимнастику, потому что движения в ней быстрые и резкие, спортсмены перемещаются по экрану стремительно.