В Сети набирают популярность видео с котами, «поддерживающими» гимнастов на ОИ

Им не важно содержание происходящего на экране, но они отличают образы людей, животных и насекомых, а особенно увлекаются наблюдением за другими кошками. Они действительно любят смотреть гимнастику, потому что движения в ней быстрые и резкие, спортсмены перемещаются по экрану стремительно.