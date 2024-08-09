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Published Сегодня, 11:28

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Кот «поддерживает» гимнаста во время соревнований

В Сети набирают популярность видео с котами, «поддерживающими» гимнастов на ОИ

9 августа 2024, 11:28
Фото: кадр из соцсетей
Кот «поддерживает» гимнаста во время соревнований
У зрителей Олимпийских игр появилось развлечение: собирать котов рядом с телевизором, чтобы делать с ними забавные видео. Кошки в итоге внимательно «следят» за соревнованиями, а иногда даже «поддерживают» спортсменов, заметила «Новая Хакасия».

Одна кошка, например, умело «задержала» алжирскую гимнастку на бревне метким движением лапы. Атлету из Канады повезло меньше: чёрная кошка принесла ему неудачу и «помешала».

Зрение кошек в целом похоже на человеческое, но они не различают все цвета и имеют ограниченную дальность зрения. Не стоит забывать, что в полумраке они видят значительно лучше нас — примерно в шесть раз.

Кошки увлекаются просмотром телевизора и пытаются поймать движущиеся изображения, так как они хищники и им интересны быстрые движения. Обычно этим занимаются молодые кошки, так как они больше предпочитают играть, хотя понимают, что реальную добычу с экрана не получат.

Им не важно содержание происходящего на экране, но они отличают образы людей, животных и насекомых, а особенно увлекаются наблюдением за другими кошками. Они действительно любят смотреть гимнастику, потому что движения в ней быстрые и резкие, спортсмены перемещаются по экрану стремительно.

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#Общество#Олимпийские игры#Гимнастика#Кошки
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