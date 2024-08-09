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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Банк

Крупный российский пенсионный фонд раскрыл данные о количестве клиентов

9 августа 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Банк
С начала года число клиентов увеличилось в более чем три раза в результате присоединения НПФ «Открытие» и теперь превышает 10,5 млн человек.

По данным пресс-службы, по итогам первого полугодия совокупные активы ВТБ Пенсионный фонд составили 1,034 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превысил 900 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 112 млрд рублей. С начала года эти показатели также увеличились почти в 3 раза.

Объем пенсионных выплат превысил 10 млрд рублей*, из них почти 7 млрд — по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 3,5 млрд — по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

*Согласно совокупным данным по выплатам НПФ ВТБ Пенсионный фонд и НПФ «Открытие» на 30.06.2024.

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