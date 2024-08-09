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Браконьеров поймали за руку на реке Масловка.

Белгородские браконьеры хотели наловить рыбы, а «словили» штрафы

9 августа 2024, 14:19
Фото: 1MI
Браконьеров поймали за руку на реке Масловка.

Инспекторы белгородского экоохотнадзора засекли браконьеров

Жителей Губкинского городского округа привлекли к административной ответственности за незаконную рыбалку и неправильную парковку. Их с поличным поймали инспекторы управления экологического и охотничьего надзора. Теперь нарушителям придётся заплатить приличный штраф.

Жители Губкинского городского округа решили незаконно порыбачить на реке Масловка. Мужчины установили орудия лова, хотя на этом водоёме ловить рыбу запрещено. Сотрудники управления регионального экоохотнадзора застали их с поличным и смогли снять на видео.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил охраны среды обитания и путей миграции водных животных (ст. 8.33 КоАП РФ).

Они также неправильно припарковали свои автомобили, чем заработали ещё один штраф за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта (8.42 КоАП РФ).

В качестве наказания по первой статье им придётся заплатить минимум от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф выше — от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических — от десяти до пятнадцати.

По второй статье мужчины должны будут выплатить от трёх до четырех тысяч пятисот рублей. Максимальный штраф, предусмотренный для юридических лиц, равен 400 тысячам рублей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штрафы#Нарушение#Рыбалка#Белгород#Губкинский горокруг#Экоохотнадзор#Браконьеры
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