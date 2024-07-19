Четырёх браконьеров задержали с поличным на Белгородском водохранилище

Установка незаконных орудий лова нарушает правила охраны среды обитания и путей миграции животных и водных биологических ресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ). За нарушение предусмотрены следующие меры ответственности: предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей.