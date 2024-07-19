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Четырёх браконьеров задержали с поличным на Белгородском водохранилище

Четырёх браконьеров задержали с поличным на Белгородском водохранилище

19 июля 2024, 14:42
Фото: страница управления Экоохотнадзора Белгородской области в ВК
Сотрудники Экоохотнадзора провели проверку на Белгородском водохранилище и задержали четырёх браконьеров. У нарушителей изъяли более чем 600 метров незаконной рыболовной сети, подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Экоохотнадзора Белгородской области провело проверку на акватории Белгородского водохранилища. В результате задержаны четыре браконьера, которые незаконно ловили рыбу в водоёме.

Сотрудники Экоохотнадзора изъяли у нарушителей более 600 метров незаконной рыболовной сети. Из-за неё не только гибнет рыба: в сетях также запутываются и умирают птицы и околоводные животные.

Установка незаконных орудий лова нарушает правила охраны среды обитания и путей миграции животных и водных биологических ресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ). За нарушение предусмотрены следующие меры ответственности: предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

Напомним, что за последние несколько лет в Белгородской области снизилось число браконьеров.

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