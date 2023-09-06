Браконьер в Верхопенье попался с поличным, его снял на видео инспектор

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Браконьера настигли в тот момент, когда он устанавливал сети и не видел, что у него происходит за спиной.
Ранее сообщалось, что с начала этого года в белгородских водоёмах нашли 10 км браконьерских сетей. Сети часто остаются бесхозными, из-за чего погибает рыба и птицы. Так, в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги. Инспекторы освободили птиц и выпустили их в естественную среду обитания.