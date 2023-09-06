Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:33

Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

Из-за бесхозных сетей браконьеров гибнет рыба и птицы

Браконьер в Верхопенье попался с поличным, его снял на видео инспектор

6 сентября 2023, 19:33
Фото: 1MI
Из-за бесхозных сетей браконьеров гибнет рыба и птицы
Инспектор управления Экоохотнадзора снял на видео браконьера в селе Верхопенье, после чего сразу же привлек его к ответственности, сообщает ТГ-канал Белгород №1.
Браконьер не заметил инспектора за спиной
Видео: 1MI

Браконьера настигли в тот момент, когда он устанавливал сети и не видел, что у него происходит за спиной.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в белгородских водоёмах нашли 10 км браконьерских сетей. Сети часто остаются бесхозными, из-за чего погибает рыба и птицы. Так, в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги. Инспекторы освободили птиц и выпустили их в естественную среду обитания.

Стало известно, когда в Белгородскую область придёт осеннее похолодание
Узнать подробнее
Читайте также:
Солнечный удар и далёкий заплыв едва не привели к трагедиям в Белгородской области«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность городаСергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга
#Видео#Белгород#Браконьер#Водоёмы#Чомга#Верхопенье
Подпишитесь
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
Сегодня, 15:47
Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда
Сегодня, 16:07
Членов этнической группы в Белгороде наказали за непостановку на воинский учёт
Сегодня, 15:15
«Кто-то скажет: не вовремя». Что думает Гладков о проведении фестиваля в Белгороде?
Сегодня, 13:52
Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»
Сегодня, 15:29
Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?
Сегодня, 16:19