Браконьер в Верхопенье попался с поличным, его снял на видео инспектор

Ранее сообщалось, что с начала этого года в белгородских водоёмах нашли 10 км браконьерских сетей. Сети часто остаются бесхозными, из-за чего погибает рыба и птицы. Так, в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги. Инспекторы освободили птиц и выпустили их в естественную среду обитания.