СВО повлияла положительно? В Белгородской области стало меньше браконьеров

Как пишет издание, улучшений по статистике убитых животных тоже не наблюдается. В 2020 году незаконно убито 20 особей, в 2021 — 16, в 2022 — 24, а в 2023 году — 17. За три года браконьеры в Белгородской области убили 33 европейских косули, 21 оленя, девять серых куропаток, шесть зайцев-русаков, шесть диких кабанов, а также двух лосей.