СВО повлияла положительно? В Белгородской области стало меньше браконьеров

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Белгородской области после начала спецоперации снизилось число браконьеров. Дело в том, что в 2022 году в регионе временно запретили охоту. До сих пор сезон в области ни разу не открывался.
В управлении экоохотнадзора сообщили о количестве административных и уголовных дел, возбуждённых по факту незаконной охоты. Количество протоколов сократилось практически вдвое.
В 2020 году на браконьеров завели 474 административных и восемь уголовных дел, в 2021 году — 443 и одно соответственно. В 2022 году число административных дел существенно снизилось — до 143. Уголовное дело возбудили одно. В 2023 году число нарушений снова выросло — 215. Уголовных дел возбудили два.
Тем не менее на размерах ущерба спецоперация не сказалась. Если в 2020 и 2021 годах сумма равнялась почти 3,9 млн и 2,6 млн рублей, то в 2022 и 2023 году — 2,9 млн и 2,7 млн рублей соответственно.
Как пишет издание, улучшений по статистике убитых животных тоже не наблюдается. В 2020 году незаконно убито 20 особей, в 2021 — 16, в 2022 — 24, а в 2023 году — 17. За три года браконьеры в Белгородской области убили 33 европейских косули, 21 оленя, девять серых куропаток, шесть зайцев-русаков, шесть диких кабанов, а также двух лосей.
Напомним, в марте 2022 года охотники сами попросили губернатора Вячеслава Гладкова запретить охоту в регионе. Они опасались, что в ходе перемещения военной техники и личного состава могли возникнуть конфликты.