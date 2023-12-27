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Updated Сегодня, 09:27

Охота

СВО повлияла положительно? В Белгородской области стало меньше браконьеров

27 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI
Охота

За два года в Белгородской области снизилось число браконьеров

В 2022 году в регионе запретили охоту в связи с проведением спецоперации. Это позволило снизить уровень незаконной охоты. Количество административных дел по соответствующей статье существенно уменьшилось, пишет Go31 со ссылкой на управление экоохотнадзора.

В Белгородской области после начала спецоперации снизилось число браконьеров. Дело в том, что в 2022 году в регионе временно запретили охоту. До сих пор сезон в области ни разу не открывался.

В управлении экоохотнадзора сообщили о количестве административных и уголовных дел, возбуждённых по факту незаконной охоты. Количество протоколов сократилось практически вдвое.

В 2020 году на браконьеров завели 474 административных и восемь уголовных дел, в 2021 году — 443 и одно соответственно. В 2022 году число административных дел существенно снизилось — до 143. Уголовное дело возбудили одно. В 2023 году число нарушений снова выросло — 215. Уголовных дел возбудили два.

Тем не менее на размерах ущерба спецоперация не сказалась. Если в 2020 и 2021 годах сумма равнялась почти 3,9 млн и 2,6 млн рублей, то в 2022 и 2023 году — 2,9 млн и 2,7 млн рублей соответственно.

Как пишет издание, улучшений по статистике убитых животных тоже не наблюдается. В 2020 году незаконно убито 20 особей, в 2021 — 16, в 2022 — 24, а в 2023 году — 17. За три года браконьеры в Белгородской области убили 33 европейских косули, 21 оленя, девять серых куропаток, шесть зайцев-русаков, шесть диких кабанов, а также двух лосей.

Напомним, в марте 2022 года охотники сами попросили губернатора Вячеслава Гладкова запретить охоту в регионе. Они опасались, что в ходе перемещения военной техники и личного состава могли возникнуть конфликты.

Статистика незаконной охотыСтатистика незаконной охоты
Ущерб от незаконной охотыУщерб от незаконной охоты
Количество незаконно убитых животныхКоличество незаконно убитых животных
Незаконно убитые животныеНезаконно убитые животные
Статистика незаконной охоты
Фото: Go31.ru
Охотники попросили Вячеслава Гладкова запретить охоту в Белгородской области
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#Белгородская область#Животные#Охота#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Браконьеры
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