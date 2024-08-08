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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Последствия одной из атак ВСУ в Белгородской области.

Дом, соцобъект и припаркованная «Газель» под Белгородом стали мишенью для ВСУ

8 августа 2024, 10:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия одной из атак ВСУ в Белгородской области.

Украинские дроны атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Разрушения зафиксировали в Борисовском и Белгородском районах. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сразу три населённых пункта Белгородской области оказались под ударом ВСУ. Так, в селе Климовое Борисовского района в результате атаки FPV-дроном выбило окна и дверь, повредило кровлю, фасад и внутреннюю отделку частного дома.

В Белгородском районе в селе Ясные Зори БПЛА сбросил взрывное устройство на социальный объект: в нём выбило окна и двери, повредило стены. А в селе Черемошное в результате атаки дрона пострадала «Газель».

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что сегодня, 8 августа, под огнём ВСУ также оказался город Шебекино. В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё одного мужчину госпитализировали с ранением голени.

Один мирный житель погиб, второй ранен. Что известно о новой атаке ВСУ на Шебекино?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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