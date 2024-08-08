Дом, соцобъект и припаркованная «Газель» под Белгородом стали мишенью для ВСУ

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сразу три населённых пункта Белгородской области оказались под ударом ВСУ. Так, в селе Климовое Борисовского района в результате атаки FPV-дроном выбило окна и дверь, повредило кровлю, фасад и внутреннюю отделку частного дома.
В Белгородском районе в селе Ясные Зори БПЛА сбросил взрывное устройство на социальный объект: в нём выбило окна и двери, повредило стены. А в селе Черемошное в результате атаки дрона пострадала «Газель».
По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы.
Напомним, что сегодня, 8 августа, под огнём ВСУ также оказался город Шебекино. В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё одного мужчину госпитализировали с ранением голени.