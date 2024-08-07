Металлоинвест выступил организатором круглого стола по применению ГБЖ в металлургии

Участники круглого стола отметили, что сегодня в России при выплавке стали преимущественно используется металлолом. При этом прогнозируется снижение объёма сбора лома при ухудшении его качественных характеристик. Снизить зависимость от рынка лома, а также оптимизировать затраты на сырьевые материалы позволяет использование ГБЖ.