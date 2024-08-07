Металлоинвест выступил организатором круглого стола по применению ГБЖ в металлургии

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
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Updated Сегодня, 09:13
Участники круглого стола отметили, что сегодня в России при выплавке стали преимущественно используется металлолом. При этом прогнозируется снижение объёма сбора лома при ухудшении его качественных характеристик. Снизить зависимость от рынка лома, а также оптимизировать затраты на сырьевые материалы позволяет использование ГБЖ.
«За последние несколько лет мы значительно увеличили объёмы поставок ГБЖ и количество потребителей на российском рынке и в странах ближнего зарубежья. Уже сегодня у многих компаний появился положительный технологический и экономический опыт его применения в агломерационном, доменном и сталеплавильном производствах. Металлоинвест, как лидер бездоменной металлургии, доказывает, что ГБЖ — оптимальное сырьё для производства качественной стали. Это будущее „зелёной“ металлургии, поэтому необходимо непрерывно развивать технологии производства и применения этих продуктов. Встреча с нашими партнёрами — это ценный источник информации о качестве нашего ГБЖ и запросах потребителей для обеспечения лучших свойств и характеристик продукта. Совместно изучая все аспекты его применения, учитывая мнения наших партнёров, мы стремимся сделать ГБЖ самым востребованным твердым сырьем при производстве высококачественной и экологичной стали», — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.
ГБЖ — это современное железорудное сырьё, которое обладает постоянным химическим составом и малым содержанием примесей, что обеспечивает стабильную работу сталеплавильных агрегатов и уменьшает вредные выбросы в атмосферу. Использование ГБЖ для производства стали в электрических печах сокращает прямые и косвенные выбросы CO2 до 50%.
Другой отличительной особенностью ГБЖ является энергетическая эффективность, которая проявляется как на этапе производства, так и в процессе переработки на металлургическом производстве.
Важными преимуществами ГБЖ были названы его универсальность, удобная транспортировка, возможность подачи конвейерным транспортом.
Основной сферой применения ГБЖ является производство широкого спектра качественных сталей для машиностроительной, станкостроительной, нефтегазовой, автомобильной, вагоностроительной, подшипниковой, метизной отраслей.
Недавно предложенные Лебединским ГОКом новые виды продукции — различные фракции брикетов ГБЖ (мелочь и чипсы) — также могут быть эффективно использованы как сырье для аглодоменного процесса и значительно снижать расход угольного топлива.