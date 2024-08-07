Белгородец хотел обманом получать пособие по безработице, а в итоге заработал штраф

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В центр занятости населения обратился житель Корочанского района. Он написал заявление с просьбой назначить ему пособие по безработице, указав, что не имеет дохода. Его признали безработным и назначили соответствующие выплаты
Но через некоторое время мужчина устроился на работу и не сообщил об этом, потому что знал, что тогда пособие ему платить перестанут.
Когда обман раскрылся, корочанца признали виновным в мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Суд назначил ему штраф в размере 10 000 рублей. Но погашать задолженность правонарушитель не спешил.
Тогда судебный пристав поручил взыскать необходимую сумму с его расчётных счетов.