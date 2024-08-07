Белгородец хотел обманом получать пособие по безработице, а в итоге заработал штраф

Белгородца осудили за незаконное получение пособия по безработице

Мужчина обратился в центр занятости, был признан безработным и начал получать пособие. Позже он нашёл работу, но решил скрыть это, чтобы и дальше получать выплаты. Суд обязал его заплатить штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.