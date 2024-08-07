bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Белгородец «забыл» предупредить центр занятости, что он больше не безработный.

Белгородец хотел обманом получать пособие по безработице, а в итоге заработал штраф

7 августа 2024, 08:54
Фото: 1MI
Белгородец «забыл» предупредить центр занятости, что он больше не безработный.

Белгородца осудили за незаконное получение пособия по безработице

Мужчина обратился в центр занятости, был признан безработным и начал получать пособие. Позже он нашёл работу, но решил скрыть это, чтобы и дальше получать выплаты. Суд обязал его заплатить штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.

В центр занятости населения обратился житель Корочанского района. Он написал заявление с просьбой назначить ему пособие по безработице, указав, что не имеет дохода. Его признали безработным и назначили соответствующие выплаты

Но через некоторое время мужчина устроился на работу и не сообщил об этом, потому что знал, что тогда пособие ему платить перестанут.

Когда обман раскрылся, корочанца признали виновным в мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Суд назначил ему штраф в размере 10 000 рублей. Но погашать задолженность правонарушитель не спешил.

Тогда судебный пристав поручил взыскать необходимую сумму с его расчётных счетов.

Женщина отказалась проверить заказ в ПВЗ, оскорбила сотрудницу и попала под суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Кредитки, оформленные мошенниками на белгородца, признали недействительнымиБелгородец купил смартфон с дефектом за 100 тысяч и отсудил в итоге вдвое большеДиректора компании по взысканию долгов за вывоз мусора оштрафовали на 1,1 млн рублей
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Штраф#Корочанский район#Правонарушение#Суд#Белгород#Пособие по безработице
Подпишитесь
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области
Сегодня, 10:33
У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
Сегодня, 08:48
Водители категории D — как доктора наук: как устранить нехватку водителей автобусов
Сегодня, 06:51
Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
Сегодня, 07:32
В ещё одном районе Белгородской области переназначили главу — без сюрпризов
Сегодня, 07:08
Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области
Сегодня, 09:49