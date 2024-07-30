Кредитки, оформленные мошенниками на белгородца, признали недействительными

Согласившись, мужчина назвал коды подтверждения, которые пришли ему с портала «Госуслуги». На самом деле это были коды для оформления кредитных карт на его имя. Так мошенники оформили две кредитные карты на сумму более 300 тысяч рублей. В тот же день потерпевший обратился в полицию, а затем подал иск в суд к банку, выдавшему кредиты. Он потребовал признать кредитные договоры недействительными.