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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:02

На белгородца незаконно оформили два кредита

Кредитки, оформленные мошенниками на белгородца, признали недействительными

30 июля 2024, 16:02
Фото: 1MI

На белгородца незаконно оформили два кредита

В Белгородской области один из жителей стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине пзвонили и обманным путём оформили на него две кредитные карты. Он обратился в суд.

По информации Волоконовского районного суда, белгородцу несколько месяцев назад позвонили якобы от оператора сотовой связи, которым он пользуется. Собеседник сообщил, что срок действия договора на услуги связи истекает и его нужно продлить.

Согласившись, мужчина назвал коды подтверждения, которые пришли ему с портала «Госуслуги». На самом деле это были коды для оформления кредитных карт на его имя. Так мошенники оформили две кредитные карты на сумму более 300 тысяч рублей. В тот же день потерпевший обратился в полицию, а затем подал иск в суд к банку, выдавшему кредиты. Он потребовал признать кредитные договоры недействительными.

Суд удовлетворил просьбу потерпевшего и признал, что кредитные карты и договоры были оформлены путём мошенничества.

Кроме этого, в ходе следствия выяснилось, что средства с кредиток были сняли в тот же день в Москве. У банка сомнений операция не вызвала.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Москва#Полиция#Госуслуги#Суд#Волоконовский район#Телефонные мошенники#Белгород#Кредитные карты
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