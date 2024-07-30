Кредитки, оформленные мошенниками на белгородца, признали недействительными

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По информации Волоконовского районного суда, белгородцу несколько месяцев назад позвонили якобы от оператора сотовой связи, которым он пользуется. Собеседник сообщил, что срок действия договора на услуги связи истекает и его нужно продлить.
Согласившись, мужчина назвал коды подтверждения, которые пришли ему с портала «Госуслуги». На самом деле это были коды для оформления кредитных карт на его имя. Так мошенники оформили две кредитные карты на сумму более 300 тысяч рублей. В тот же день потерпевший обратился в полицию, а затем подал иск в суд к банку, выдавшему кредиты. Он потребовал признать кредитные договоры недействительными.
Суд удовлетворил просьбу потерпевшего и признал, что кредитные карты и договоры были оформлены путём мошенничества.
Кроме этого, в ходе следствия выяснилось, что средства с кредиток были сняли в тот же день в Москве. У банка сомнений операция не вызвала.