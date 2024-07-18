Белгородец купил смартфон с дефектом за 100 тысяч и отсудил в итоге вдвое больше

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Новый смартфон белгородец приобрёл за 98 490 рублей у индивидуального предпринимателя. Через некоторое время в гаджете обнаружились дефекты — горизонтальные и вертикальные линии с точкой в центре. Они появлялись при съёмке на основную камеру. Полноценно пользоваться телефоном было нельзя.
Мужчина обратился в место, где делал покупку, и попросил сделать ремонт в счёт гарантии, срок ещё не закончился. Там просьбу проигнорировали. Далее последовал суд.
Решением Губкинского городского суда от 22.05.2024 года с индивидуального предпринимателя взыскали: