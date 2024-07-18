Белгородец купил смартфон с дефектом за 100 тысяч и отсудил в итоге вдвое больше

Белгородец выиграл в суде больше 200 тысяч рублей из-за смартфона

Житель региона приобрёл телефон почти за 100 тысяч рублей. Чуть позже он нашёл в устройстве поломку и попросил его починить в счёт гарантии. Ему отказали. В итоге дело дошло до суда, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.