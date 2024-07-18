bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Роспотребнадзор

Белгородец купил смартфон с дефектом за 100 тысяч и отсудил в итоге вдвое больше

18 июля 2024, 14:27
Фото: 1MI
Роспотребнадзор

Белгородец выиграл в суде больше 200 тысяч рублей из-за смартфона

Житель региона приобрёл телефон почти за 100 тысяч рублей. Чуть позже он нашёл в устройстве поломку и попросил его починить в счёт гарантии. Ему отказали. В итоге дело дошло до суда, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Сюжет
Штраф

Новый смартфон белгородец приобрёл за 98 490 рублей у индивидуального предпринимателя. Через некоторое время в гаджете обнаружились дефекты — горизонтальные и вертикальные линии с точкой в центре. Они появлялись при съёмке на основную камеру. Полноценно пользоваться телефоном было нельзя.

Мужчина обратился в место, где делал покупку, и попросил сделать ремонт в счёт гарантии, срок ещё не закончился. Там просьбу проигнорировали. Далее последовал суд.

Решением Губкинского городского суда от 22.05.2024 года с индивидуального предпринимателя взыскали:

  • 98 490 рублей как возврат суммы покупки,
  • неустойку в сумме 50 тысяч рублей,
  • компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей,
  • 50 тысяч рублей штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.
Эксперты развенчали миф о зависимости человека от смартфона
Узнать подробнее
Читайте также:
Айфон в кредит онлайн: как выбрать выгодное предложение и не переплатитьАмериканские разработчики создали «глупый» телефон без интернета и соцсетейВ Белгороде интерес к восстановленным смартфонам вырос более чем в два раза
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Штраф#Компенсация морального вреда#Суд#Новости Белгорода#Неустойка#Белгород#Смартфон#Возврат денег
Подпишитесь
Мало что поменялось: как проходит восстановление Белгорода и что изменилось за месяц
Сегодня, 13:48
Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?
Сегодня, 08:45
«Мы не говорим, что он пушистый-голубой». Адвокат Горелик — о подзащитном Сергиенко
Сегодня, 14:56
Два человека в белгородском приграничье получили ранения после атаки дронов ВСУ
Сегодня, 15:21
К чему бы это: белгородцы на треть чаще стали обращаться за получением загранпаспорта
Сегодня, 12:46
Непогода вновь обрушилась на Белгородскую область: фото и видео очевидцев
Сегодня, 15:03