Американские разработчики создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Это телефон третьего поколения, весь функционал которого будет заключаться в совершении звонков и отправке текстовых сообщений. В нем будут отсутствовать приложения, социальные сети, электронная почта и интернет-браузер. Наиболее значимым обновлением по отношению к предыдущим моделям станет черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма. Кроме того, новинка оснащена двумя камерами: 50-мегапиксельной сзади и 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели.