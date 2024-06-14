Американские разработчики создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Как сообщает newkhakasiya.online, разработчик необычных для современности телефонов заявляет, что они устроены так, чтобы ими не приходилось пользоваться часто. Производители обратили внимание на потребности тех, кто намерен отдохнуть от смартфонов и перейти к максимально осознанному существованию.
«Наши пользователи описывают часы, которые они проводят дома каждый день, и душевное спокойствие, которое приходит благодаря более целенаправленному использованию Интернета», — указано в обращении к аудитории на сайте Light Phone.
Light Phone 3 станет самой актуальной версией «глупого» телефона, который начнет продаваться с 2025 года за 399 долларов.
Это телефон третьего поколения, весь функционал которого будет заключаться в совершении звонков и отправке текстовых сообщений. В нем будут отсутствовать приложения, социальные сети, электронная почта и интернет-браузер. Наиболее значимым обновлением по отношению к предыдущим моделям станет черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма. Кроме того, новинка оснащена двумя камерами: 50-мегапиксельной сзади и 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели.