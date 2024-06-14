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Updated Сегодня, 17:49

Американские разработчики создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Американские разработчики создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

14 июня 2024, 17:49
Фото: Фрагмент видео
В нашей новой реальности, в которой смартфоны способны генерировать смайлики и даже рецепты в течение секунды, американская телефонная компания Light Phone приняла решение вернуться к истокам и вновь популяризировать «легкий» подход.

Как сообщает newkhakasiya.online, разработчик необычных для современности телефонов заявляет, что они устроены так, чтобы ими не приходилось пользоваться часто. Производители обратили внимание на потребности тех, кто намерен отдохнуть от смартфонов и перейти к максимально осознанному существованию.

«Наши пользователи описывают часы, которые они проводят дома каждый день, и душевное спокойствие, которое приходит благодаря более целенаправленному использованию Интернета», — указано в обращении к аудитории на сайте Light Phone.

Light Phone 3 станет самой актуальной версией «глупого» телефона, который начнет продаваться с 2025 года за 399 долларов.

Это телефон третьего поколения, весь функционал которого будет заключаться в совершении звонков и отправке текстовых сообщений. В нем будут отсутствовать приложения, социальные сети, электронная почта и интернет-браузер. Наиболее значимым обновлением по отношению к предыдущим моделям станет черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма. Кроме того, новинка оснащена двумя камерами: 50-мегапиксельной сзади и 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели.

#Общество
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